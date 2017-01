PLAĆALO BI GA SE? Predsjednica objasnila kako bi izgledao obavezni vojni rok

Predsjednica RH i studentica doktorskog studija na Fakultetu političkih znanosti Kolinda Grabar Kitarović gostovala je na Televiziji Student, televiziji FPZG-a na kojoj studenti smjera Televizija bruse zanat. Predsjednica je lani upisala smjer Međunarodni odnosi. Studenti su naravno iskoristili priliku za intervju.

Govorila je o uvođenju obaveznog vojnog roka, a usput se pohvalila prvom peticom u indeksu.

Predsjednica i vrhovna zapovjednica OSRH smatra da bi trebalo uvesti kraći vojni rok koji bi trajao od jednog do tri mjeseca, a ne kao što je to ranije bilo od šest mjeseci do godinu dana:

“To ne bi bilo loše rješenje, posebno za studente i one koji završavaju školu i još ne mogu naći posao u tom nekom razdoblju”, govori.



Znali bi postupati u slučajevima prirodinih katastrofa

Vojni rok bi pružio dodatno korisno znanje o postupanjima u slučajevima prirodinih katastrofa ili terorističkih napada:

“Ne želim nikog strašiti. Međutim činjenica je da uvijek moramo biti spremni na situaciju da moramo znati reagirati. Kako spriječiti tako i u slučaju takvog nekakvog događaja, ali moja zamisao nije bila da taj vojni rok bude nešto što vi morate odraditi za državu, dakle da bude puno modernije koncipiran i da se za to dobije određena naknada”, kazala je Kolinda Grabar Kitarović.

