INTERNETSKI GIGANT DOLAZI U HRVATSKU? Zadar bi mogao postati odskočna daska tvrtke koja okreće milijardu dolara dnevno

Zadar bi uskoro mogao postati hot-spot za internetsku trgovinu Kineza. Do zaključka da im je takvo što potrebno baš u Zadru, internetski trgovački div Alibaba je došao zbog dugog razdoblja od plaćanja do isporuke robe prilikom internetske kupovine.

Veliko istovarište u Zadru riješilo bi taj problem najveće kineske on-line veletrgovine Alibaba, piše Zadarski list. Zadar bi tako postao tehnički i distribucijski centar Alibaba grupe za čitavu Europu, a to bi onda moglo biti odskočna daska za još veće projekte.

Kineski investitori zainteresirani za Zadar

Kineski lobist i predsjednik Euro-azijske poslovne asocijacije David Lekaj kaže da je Zadar već u katalogu kineskih institucionalnih investitora, a radilo bi se o nastavku aktivnosti vezanih za Gospodarsku zonu Crno.

Alibaba inače ima prosječni dnevni promet od oko milijardu američkih dolara, a usluge te on-line trgovine koristi oko 400 milijuna kupaca.



Za tu ideju hot-spota u Zadru bit će potrebna suglasnost Vlade RH, rekao je Lekaj i dodao kako je premijer Andrej Plenković na nedavnom sastanku šefova vlada zemalja središnje i istočne Europe i Kine u Latviji potpisao Memorandum između Hrvatske i Kine, što je, smatra Lekaj, važan državnički potez.

Lekaj kaže da su Kinezi zadovoljni uvjetima poslovanja u Hrvatskoj pa su se zato odlučili za ovaj potez u Zadru.

‘Najveća marketinška prednost Alibabe krije se u tzv. free-shippingu ili besplatnoj dostavi. Međutim, mnogi naši sugrađani koji kupuju preko interneta su primijetili najveći nedostatak, relativno dugo razdoblje od plaćanja do isporuke robe. To Alibaba želi premostiti jednim velikim stovarištem u Zadru. Čak tu nije ni problem što bi se radilo o isključivo green-field investiciji, ali najveća prednost zadarske gospodarske zone je u tome što se u radijusu od oko 7 km, nalazi morska i zračna luka, autocesta i željeznica. Kakva je to prilika ne samo za Zadar, nego i za hrvatsko gospodarstvo leži u činjenici da je kinesko tržište velika prilika zbog snažnog rasta potrošnje i sve brojnije srednje klase. U srednju klasu trenutno spada oko 300 milijuna Kineza. Procjenjuje se da će njihov broj u sljedećih desetak godina porasti na 500 milijuna, a u tom kontekstu Alibaba trenutačno zauzima preko 80 posto kineskog tržišta on-line trgovine’, rekao je kineski lobist David Lekaj, prenosi Zadarski list.

Spas za Croatia Airlines?

Usmjeravanje kineskog gospodarstva prema Hrvatskoj od propasti bi moglo spasiti i nacionalnog zračnog prijevoznika Croatia Airlines, ali problem predstavlja regulativa Europske unije. Naime, kako Alibaba nije tvrtka iz EU, pa tako Kinezi mogu kupiti samo do 49 posto dionica Croatia Airlinesa.

‘Prednost partnerstva s kineskim tvrtkama leži i u činjenici da su po cijenama vrlo konkurentni, a kvaliteta usluge je čak i bolja od konkurencije. Primjerice, kineski avio prijevoznici koji pokrivaju destinacije u SAD i Kanadi nude niže cijene i do 30 posto. Ista poslovna situacija bi se mogla preslikati kod nas i to ne samo u interkontinentalnim vezama nego i zračnom prometu unutar Hrvatske. Za Zadar je strateški važno da bi se povećao promet Zračne luke Zadar kroz dolazak turista, kao i cargo promet u kontekstu Alibaba huba u Gospodarskoj zoni Crno i Luci Gaženica, kaže Lekaj.

Interes za filmski studio i kupnju Hrvatske pošte

Osim toga, postoji interes Alibabe i za filmski studio izvan Gospodarske zone Crno. O toj je mogućnosti Lekaj već razgovarao s glumcem Radom Šerbedžijom koji je više zainteresiran za opciju filmskog studija u Rijeci, no svakako je zainteresiran za pretakanje holivudske produkcije u Hrvatsku, o čemu je već razgovarao s mnogim američkim producentima i glumcima.

Kina je za hrvatski izvoz još nepoznata destinacija, a iako bi se na ovaj način na kineskom tržištu mogli plasirati naši proizvodi, Lekaj kaže da, primjerice, Agrokor nije bio zainteresiran za povezivanje njihove on-line trgovine Abrakadabra s Alibabom.

Ipak, u cijeloj priči postoji konkurencija, a to su mađarska Budimpešta i Srbija. Lekaj ipak vjeruje da je Zadar ispred konkurenata. Zadarski list piše kako je Alibaba zainteresiran i za kupnju Hrvatske pošte jer preko nje distribuira svoje on-line kupljene artikle.