INSTITUT IVO PILAR OGLASOM TRAŽI PROSTITUTKE: Nude im bon od 200 kuna ako se uključe u istraživanje

U središtu Zagreba, točnije u blizini Glavnog kolodvora i hotela Esplanade, kod sjevernog ulaza u pothodnik, i u obližnoj Gajevoj ulici, osvanuo je neobičan oglas kojim se pozivaju prostitutke da se uključe u jedno znanstveno istraživanje.

Na papiru sa službenom oznakom Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar tekst je sljedećeg sadržaja:

„POZIV NA SUDJELOVANJE U PROJEKTU REGULACIJA PROSTITUCIJE U HRVATSKOJ

Pozivamo vas na sudjelovanje u projektu Regulacija prostitucije u Hrvatskoj kojeg provode znanstvenice iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Cilj projekta je propitati učinke zakona na osobe koje se bave prostitucijom i identificirati kršenja njihovih prava.



Iz tih razloga s vama želimo razgovarati o vašim iskustvima, potrebama i problemima s kojima se susrećete. Vaše sudjelovanje je ANONIMNO (neće se koristiti vaše pravo ime, a ne morate ga dati ni istraživačicama), a podaci su POVJERLJIVI te će se koristiti isključivo u znanstvene svrhe. VAŠE SUDJELOVANJE NAGRAĐUJEMO POKLON BONOM OD 200 KN. Osim toga, izradili bismo brošuru o vašim pravima koju ćemo vam podijeliti po završetku istraživanja.

Promjena može započeti samo ako se počne razgovarati o problemima koji postoje u provedbi sadašnjih zakona pa vas najljepše molimo da se javite voditeljici projekta na telefon 0977614765“.

Oglas nije nikakva prijevara

Novinarka Foruma odlučila je nazvati navedeni broj mobitela i otkrila da se uopće ne radi o nekakvoj prijevari, već istinitom oglasu Instituta Ivo Pilar.

“Probate doći do sudionika istraživanja na sve moguće načine. Oglas je normalna metoda u istraživanju i najmanje problematična, jer vi na taj način nikog ne prisiljavate da sudjeluje. To je najmanje agresivno. Stavite oglas i onda je na osobi da odluči hoće li se javiti ili ne. Riječ je o teško dostupnoj populaciji koja je stigmatizirana, pa smo išli na oglašavanje na mjestima gdje je moguće da ih bude”, objašnjava za Forum Ivana Radačić, viša znanstvena suradnica na Institutu Ivo Pilar i voditeljica istraživanja.

Na pitanje ne može li se do osoba koje se bave prostitucijom doći na neki drugi način, preko nevladinih organizacija ili državnih institucija, Radačić kaže da je to praktički nemoguće, a da u nekim slučajevima to ne bilo ni etično.

Cilj je istražiti kako je regulirana prostitucija

“Osobe koje se bave prostitucijom nemaju svoju organizaciju u Hrvatskoj. Kad sam bila na Novom Zelandu, bilo mi je mnogo lakše. Tamo imaju svoju udrugu, pa sam imala 28 intervjua u mjesec dana. Što se tiče podataka preko policije ili sudova, ne možete doći do njih, jer je to neetično i oni ne smiju davati nikakve podatke. Možda je oglas za nekog kontraverzan način, ali to ne bi bilo da smo putem oglasa tražili neke druge ispitanike, poput beskućnika ili još manje ako bi bilo riječ o nekoj populaciji koja nije marginalizirana, poput taksista. Očito je problematično to što je ovo istraživanje vezano za prostituciju. Uvijek je kontroverzno sve što ima veze sa seksom“, kaže.

Kako je istaknula Radačić, riječ je o znanstvenom istraživanju čiji je cilj istražiti kako je prostitucija regulirana u Hrvatskoj i kakve učinke ima na ljude koji se bave prostitucijom. Istraživačice žele ispitati s kojim se problemima kršenja ljudskih prava te osobe susreću. Rezultate istraživanja bi onda pokušale prenijeti kroz smjernice kreatorima i provoditeljima politika kao što su političari, sudovi i policija.