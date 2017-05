INSPEKCIJA ZAPLIJENILA UBEROVO VOZILO: Naručili prijevoz i rekli da mu uzimaju automobil

Inspektori Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zaplijenili su jedno vozilo Ubera. Prva je to takva zaplijena u Hrvatskoj, a sve se dogodilo jučer ujutro.

Inspektori su putem aplikacije naručili Uberovo vozilo, a kad je vozač stigao po njih, rekli su mu tko su i neka ih vozi na Robne terminale jer mu je vozilo upravo zaplijenjeno, javlja Jutarnji list.

Vozač kažnjen a automobil zaplijenjen

Osim toga, vozač je kažnjen zbog kršenja Zakona o cestovom prometu – zbog prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu. Zaplijenjeni automobil će mu vratiti nakon okončanja sudskog postupka.

Iz Uberove tvrtke su poručili da stoje iza svih svojih partnera-vozača i pružaju im svu potrebnu podršku, javlja Jutarnji list.



Do sada su inspektori Ministarstva uglavnom skidali registarske pločice vozilima Ubera, no još nije bilo ovakvog slučaja zaplijene automobila. Tijekom prve godine poslovanja u Hrvatskoj, Uber je radio bez ometanja, no sve je počelo kad su se predstavnici ostalih taksi kompanija pobunili.

‘Ni sami inspektori ne znaju što trebaju raditi’

‘Poznato je da ostali taksisti žele zabranu Ubera i vrše strahoviti pritisak na Ministarstvo preko svojih komora. Ovom zapljenom im Ministarstvo želi pokazati kao da rade svoj posao, no istina je takva da Ministarstvo ne zna što da radi s Uberom’, kaže jedan Uberov vozač i dodaje da ni sami inspektori nisu sigurni što bi trebali činiti pa pišu različite kazne, za koje nema pravila.

Naime, u Ministarstvu se radi na prijedlogu modernije regulative. Prema novom zakonu će se Uberu poslovanje ili dozvoliti, ili će ga se potpuno zabraniti u Hrvatskoj.

