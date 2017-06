ODAZIV SLABIJI NEGO U PRVOM KRUGU, ZBOG INCIDENTA U RIJECI BURIĆ TRAŽI ZAŠTITU: ‘Neki birači su u ruke dobili po pet-šest listića’

Odaziv do 16:30 sati u drugom krugu lokalnih izbora manji je od odaziva u isto vrijeme u prvom krugu lokalnih izbora, javlja Državno izborno povjerenstvo. Zabilježeni odaziv do 16:30 sati je 27,45%.

Ukupan odaziv građana na birališta u drugom krugu lokalnih izbora do 16:30 sati je 27.45%, dok je u prvom krugu do 16:30 sati na birališta izašlo 35.15% birača.

Najveći odaziv zabilježen je u Ličko-senjskoj županiji gdje je do 16:30 sati na birališta izašlo 49,83% glasača, dok ih je u prvom krugu do 16:30 to učinilo 48,12%.

Druga najveća izlaznost zabilježena je u gradu Zadru gdje je izašlo 45,34% birača, potom slijedi Krapinsko-zagorska županija s 42,85% birača.



U gradu Zagrebu do 16:30 sati na birališta je izašlo svega 28,99% birača dok je prije dva tjedna u isto vrijeme zabilježen odaziv od 34,23%.

Najmanja izlaznost zabilježena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje je na birališta izašlo 21,73% birača te u Osječko-baranjskoj županiji gdje je do 16:30 sati na birališta izašlo 22,89% birača.

Incident u Rijeci

Izborni dan diljem Hrvatske prolazi relativno mirno, no u Rijeci se dogodio jedan incident zbog kojeg je Hrvoje Burić, jedan od dvojice kandidata u drugom krugu, zatražio zaštitu DIP-a, gradskog izbornog povjerenstva i policije.

Novi list javlja kako je na biralištu broj 52 u Ulici Ivana Filipovića, jedan promatrač uočio da se u kutije ubacuje više od jednog listića po biraču te da je broj upisanih birača veći od broja osoba koje su do tog trenutka došle na to biračke mjesto.

‘Obavijestili smo nadležne, došla je policija, uzete su izjave članova biračkog odbora, a da li će se izbori na tom mjestu poništavati, ovisit će o nalazima nadležnih institucija. U svakom slučaju, sigurno je da je u kutiji bilo više listića nego što je birača upisano kao izašlo, odnosno da su neki u ruke dobili i po pet-šest listića’, kaže Hrvoje Burić.

