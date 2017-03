IMENOVANI NOVI ŠEFOVI NA HRT-u: Još samo jedno ime čeka potvrdu

Vodstvo HRT-a izvijestilo je da je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić nakon obavljenih razgovora s više kandidata u ponedjeljak imenovao Mislava Stipića na dužnost ravnatelja poslovanja HRT-a, na dužnost ravnatelja produkcije Jozu Barišića te na dužnost ravnatelja tehnologije javne radiotelevizije Nikolu Bonačića Krešića.

Ta su tri ravnatelja imenova na na petogodišnje mandate, na svoje dužnosti stupaju u utorak, 21. ožujka dok će se imenovanje predloženog Renata Kunića za ravnatelja programa obaviti nakon izjašnjavanja kreativnog osoblja HRT-a najavljenog za srijedu, 22. ožujka.

Renato Kunić diplomirao je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. bio je novinar u ‘Zagrebačkoj panorami’, zatim novinar, urednik i voditelj u Informativnom programu Hrvatske televizije. Godine 1990. bio je urednik i voditelj emisije ‘Hrvatska danas’, ratni reporter bio je u razdoblju od 1991. do 1995., voditelj mozaične emisije ‘Dobro jutro, Hrvatska’ 1992. i 1993., urednik emisije ‘Hrvatska danas’ od 1995. do 2000., a urednik Dnevnika od 2000. do 2005., 2003. i 2004. godine bio je urednik Redakcije televizijskih studija i dopisništava, a do 2007. godine pomoćnik glavnoga urednika Informativnoga programa Hrvatske televizije za dopisničku mrežu te glavni urednik Informativnoga programa Hrvatske televizije 2010. i 2011. Posljednjih je godina bio urednik i voditelj projekta Regionalni dnevnik.



Jozo Barišić dugogodišnji je urednik i novinar u Informativnom programu Hrvatske televizije (HRT – HTV) u koji je došao nakon audicije 1993. Kao novinar, reporter, urednik i voditelj radio je u brojnim emisijama Informativnoga programa, među kojima su ‘Zagrebačka panorama’, ‘Dnevnik’, ‘Krupni plan’, ‘TV parlament’, ‘Hrvatska uživo’ i druge. Kao odgovorni urednik sudjelovao je u različitim posebnim projektima Hrvatske televizije poput obilježavanja obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja, obljetnice pada Vukovara, praćenja izbora, dolaska Pape Ivana Pavla II. u Republiku Hrvatsku, itd. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Bio je sudionik Domovinskoga rata te član Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije iz redova HRT-ovih zaposlenika. Prošle je godine bio vršitelj dužnosti ravnatelja Poslovne jedinice Program Hrvatske radiotelevizije.

Nikola Bonačić Krešić diplomirao na Elektrotehničkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Hrvatskoj radioteleviziji zaposlen je od 1989. Radio je kao inženjer u Odjelu za održavanje Radne jedinice Tehnika Hrvatske radiotelevizije. Bio je sudionik Domovinskoga rata. Od 1993. godine bio je inženjer u Odjelu za snimanje Radne jedinice Tehnika Hrvatske radiotelevizije. Od 1994. vodio je reportažna kola RK – 7 i RK – 8, a od 2004. RK – 1, jedna od prvih dvaju digitalnih reportažnih kola. Od 2006. bio je voditelj Odsjeka za reportažna kola, a od 2013. voditelj Odjela za televizijsku terensku tehniku. Vodio je i sudjelovao u pripremi i vođenju najsloženijih televizijskih prijenosa informativnoga, kulturnog, religijskog, zabavnog i sportskog programa, projekata prijenosa utrka Svjetskoga skijaškog kupa sa Sljemena, posjeta pape Ivana Pavla II. i pape Benedikta XVI. Republici Hrvatskoj i brojnih drugih projekata.

Mislav Stipić diplomirao je na Pravnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. U svojoj je poslovnoj karijeri bio odvjetnik, ravnatelj gradske ustanove Maksimir te savjetnik glavnoga direktora Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). Radio je kao konzultant programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) na projektu Vlade RH Hitrorez. Godine 2008. postao je glavni tajnik Hrvatske televizije (HRT – HTV), a potom i vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatske televizije (HRT – HTV). Bio je, među ostalim, i savjetnik za pravna pitanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Prošle je godine bio vršitelj dužnosti ravnatelja Poslovne jedinice Poslovanje Hrvatske radiotelevizije.

Najnovija imenovanja uslijedila su nakon što je glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić tijekom prošlog tjedna obavio razgovore s čak 38 kandidata koji su se javili na natječaj za ravnatelja poslovanja, programa, produkcije i tehnologije javne radiotelevizije objavljen 1. ožujka s rokom prijave koji je završio za samo osam dana – u petak, 9. ožujka.