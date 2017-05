ZASTUPNICI OBZNANILI ČIME JE HDZ DOBIO NJIHOV GLAS U SABORU: ‘Blokirajte imovinu Agrokora i Todorićev vlasnički udjel. Ako odbijete, sve otpada…’

Trojica zastupnika su iznijela jasne zahtjeve za svoju podršku Mariću i Jandrokoviću, no neki od njih tvrde kako neće biti u saborskoj većini pa ni podržati nove predložene ministre.

Isplata zaostalih mirovina pripadnicima HVO-a, novi Zakon o braniteljima, zamrzavanje imovine Agrokora i vlasničkih udjela Ivice Todorića dok traje postupak izvanredne uprave u okviru lex Agrokora, te zakon koji će poništiti kredite koje su građani dizali u kreditnim zadrugama bez licenci – lista je želja nezavisnih saborskih zastupnika Željka Glasnovića, Željka Lackovića i Marina Škibole, s kojom su uvjetovali potporu novoj saborskoj većini i Gordanu Jandroviću.

Glasnović je svoje zahtjeve, koji su se kasnije našli u ugovoru Plenkovićem, objavio na Facebooku i njima razljutio mnoge koji su rekli kako će samo jedan od njih koštati više od milijardu kuna. Riječ je o isplati novčanih zaostataka pripadnicima HVO-a preko Ministarstva rada i mirovinskog sustava, traženju da se Zakon o hrvatskim braniteljima što prije stavi u proceduru, da se što hitnije sazove plenarna sjednica Sabora po pitanju Hrvata u dijaspori i Bosni i Hercegovini, ažuriranje popisa svih Hrvata izvan domovine, te ubrzavanje postupka dobivanja državljanstva za hrvatske građane u dijaspori. Tu je i rješavanje problema dvostrukog oporezivanja inozemnih mirovina, kao i izrada akcijskog plana za uključivanje gospodarstvenika iz dijaspore te donošenje zakona u tu svrhu.



“Nema ništa sporno u tome što je tražio general Glasnović jer je to uostalom bio i dio programa HDZ-a i Vlade, a dio toga je ugrađen u Zakon o hrvatskim braniteljima. Ne možemo spekulirati koliko će to koštati”, prokomentirali su neslužbeno u Vladi.

Lacković traži izmjene u Lex Agrokoru

Zastupnik Lacković Jandrokovića i Marića je podržao kao član većine, no tražio je da se kroz lex Agrokor provuče odredba da se dok traje postupak izvanredne uprave blokira imovina koncerna, te da se zamrzne i vlasnički udjel Ivice Todorića. U slučaju da njegov zahtjev ne podrže, on neće podržati nove Plenkovićeve ministre.

“Ako ne postanem župan, iako očekujem to, i ostanem zastupnik u Saboru, a ne dobijem jamstva da će se zamrznuti imovina Agrokora i vlasnički udjeli Ivice Todorića, neću podržati nove ministre”, izričit je Lacković, koji je spreman i objaviti svoj dopis javno kako bi svi vidjeli koji su bili njegovi motivi da digne ruku za Marića i Jandrokovića.

Škibola neće biti saborska većina

Zastupnik Marin Škibola, pak, tvrdi da nove ministre sigurno neće podržati, a tehničku podršku Jandrokoviću uvjetovao je usvajanjem njegovog Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjem sklopljenih u RH.

“Prilikom pregovora, premijer je tražio da podržim Marića i Jandrokovića. Rekao sam mu da ne mogu glasati za Marića, a za Jandrokovića mogu ako mi daju jamstva da će se moj zakon, koji sam prije dva tjedna uputio u hitnu saborsku proceduru, usvojiti. Premijer je rekao da će dati to ministru financija da malo pogleda, i nakon tri do četiri sata zvali su me i rekli da je to njima prihvatljivo i da će zakon biti usvojen do 1. srpnja”, prepričao je Škibola za Jutarnji list dodajući kako na taj način ispunjava svoj predizborni program, ali da to ne znači da će biti dio saborske većeine te da će eventualno ako neki predloženi ministar baš bude kompetentan biti suzdržan u glasovanju.