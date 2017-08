IMA LI ZIMA JOŠ RUŽNIH PLANOVA ILI KONAČNO STIŽE LIJEPO VRIJEME? Stigla prognoza za idućih 10 dana, znamo i kakvo će biti ljeto

Hrvatsku u narednih najmanje deset dana očekuje vrlo lijepo i sunčano vrijeme. Ugodne temperature obilježit će sljedeći tjedan, pogotovo na Jadranu.

Noći i jutra u unutrašnjosti ipak će i dalje biti relativno hladna. Danas i sutra možemo očekivati još malo kiše, no nakon toga stiže suho i stabilno vrijeme.

Proljeće stiže

Iako je kalendarski još daleko, proljeće je pred vratima, ako je suditi po meteorološkim prognozama.

U Dalmaciji će se jutarnje temperature spuštati do pet stupnjeva Celzijusovih, a dnevne će se penjati sve do 15.



U unutrašnjosti bi trebalo prevladavati sunčano vrijeme s temperaturama koje će se penjati do 14 stupnjeva.

Iznadprosječno toplo ljeto

‘Trenutačne prognoze upućuju na u većini Hrvatske povećanu vjerojatnost sušnog ili najviše prosječno kišovitog proljeća i ljeta, ali oprez je nužan zbog očekivanih pljuskovitih oborina, kao i zbog poznate nepouzdanosti u prognoziranju oborine’, rekao je prije nekoliko dana Zoran Vakula za HRT.

Vrlo je velika vjerojatno da će svi mjeseci od travnja do kolovoza u većini Hrvatske biti barem malo topliji od prosjeka. Dapače, od lipnja do kolovoza očekuje se i značajnije odstupanje, no to znači nužno da smo u opasnosti od toplinskih valova koji mogu loše djelovati na zdravlje. No, razdoblja iznadprosječne topline gotovo će sigurno biti, prognozira Vakula.