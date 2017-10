IMA LI SISAČKA RAFINERIJA BUDUĆNOST AKO INA-u KUPI RUSKI ROSNJEFT? Štern: ‘O tome će odlučivati uprava MOL-a’

Bivši predsjednik Uprave INA-e Davor Štern komentirao je namjere ruskog Rosnjefta da kupi INA-u.

Najveća svjetska naftna kompanija zainteresirana je za akviziciju INA-e, a Rosnjeftova potencijalna kupovina bila je jedna od glavnih tema razgovora ruske i hrvatske delegacije u Moskvi.

Jučer je Uprava Ine prezentirala rezultate poslovanja. Vidljivo je da za Sisačku rafineriju i dalje nema budućnosti. Na pitanje može li Rosnjeft spasiti sisačku rafineriju, Štern je komentirao:



‘Mora se trezveno i stručno gledati na to. Da sam ja u MOL-u i ja bih rekao da za Sisačku rafineriju nema mjesta. Daljnja ulaganja MOL-a su usmjerena u druge rafinerije u regiji, pa se sisačka javlja kao trošak, a ne kao ona koja donosi dobit.

Za Rosnjeft je to jedna mala rafinerija koja je spojena na cjevovod do Rusije, a kad bude gotova Družba Adria i do Rijeke, to je onda jedna druga priča, onda bi i sisačka i riječka rafinerija mogle živjeti’, rekao je Štern za N1.

Smatra kako je to realno, s obzirom da je to izrekao čelni čovjek kompanije. No, navodi, cijela je kupovina moguća samo ako MOL Rosnjeftu poželi prodati dionice.

‘O tome neće odlučivati Aldott već uprava MOL-a, jer tu je riječ o nacionalnim interesima. Ako oni donesu odluku da će Rosnjeftu prodati dionice, i da je HR Vlada proda dio od 44 posto Rosnjeftu, kako bi Rusi došli do toga da imaju jaku upravljačku poziciju u INA-i, i ako sve dobro ispadne, mislim da bi stvari mogle biti dobre’, smatra Štern.

Ne vjeruje da je Hrvatska u stanju nacionaolizirati kompaniju.

‘Ta je ideja prošle godine već bila revolucionarna, li u kontekstu onog što se događa s Agrokorom, logično je da se prema njom ne nastupi. Ne vidim način da RH dođe do toliko novca niti da bi INA, s obzirom da se u svijetu sve jako brzo mijenja, mogla opstati i biti ono što je nekad bila. Bojim se da ne’, smatra Štern.