IMA LI OVOGA IGDJE OSIM U HRVATSKOJ? U jednoj uličici ukupno 118 različitih šahtova, ljudi noćima ne spavaju: ‘Buka je strašna…’

Turistička ulica u Kaštel Štafiliću jedinstvena je u Hrvatskoj jer ima čak 118 različitih šahtova za vodu, kanalizaciju, telefone te još nekoliko dodatnih rešetki za oborinsku odvodnju.

Na Velikoj Štradi, kako domaći nazivaju ovu ulicu, dio je šahtova čak nepravilno ili nekvalitetno postavljen, pa se tako stalno čuju različiti glasovi koje proizvode šahtovi.

Pogledaj fotogaleriju

Stanari već dugo čekaju da se pronađe rješenje za klapanje i bubnjanje šahtova, piše kastela.org.



‘Nekada je ulica bila jednosmjerna, u smjeru jug –sjever, no često se to nije poštivalo pa su neodgovorni vozači vozili i u suprotnom smjeru i to neprilagođenom brzinom, tako da je protok vozila bio neprimjeren jednoj ovakvoj ulici, gdje gotovo sve kuće imaju izlaz na ulicu, mnogo je djece koja se zaigraju, potrče’, rekao je stanovnik Siniša Legčević.

Građani su često od gradskih vlasti tražili da se ulica zatvori, ali nisu uspjeli u svojim zahtjevima.

Vlada nezadovoljstvo u ulici

‘Da su se vozači pridržavali određenog smjera kretanja, problema i ne bi bilo toliko, no godinama se promet protupropisno odvija dvosmjerno, što je dodatna opasnost. Kako bi ukazao na taj problem i onemogućio divljanje ulicom, u znak protesta moje sam vozilo jednom prilikom namjerno parkirao u ulici. I dok su dnevno deseci vozila i vozača nepropisno prolazili ulicom, bez kazni, ja sam zbog tog svog čina morao kod suca za prekršaje. A sucu sam otvoreno kazao da se radi o izrazu nezadovoljstva stanjem u ulici’, ispričao je Janko Budanko.

Prije nekoliko godina Grad je na sredinu ulice postavio betonsku bubu, stanari i vozila hitnih službi po potrebi su mogli proći i takvo stanje zadovoljilo je tada većinu.

No, ubrzo se pojavio problem.

Grad ne poduzima ništa

‘Izgleda, nažalost, da postavljanje te bube tada nije bilo formalno pravno popraćeno kroz odgovarajuće gradske akte, pa je dovelo do toga da se buba ukloni nakon otprilike dvije godine od postavljanja. U Gradu su nam kazali da su pojedini stanari, tražili otvaranje ulice i da su to morali učiniti jer važeća regulacija prometa ne predviđa slijepu ulicu i zabranu prometa u Turističkoj ulici. A otvaranje je tražila tek jedna vlasnica kuće, koja u toj kući i ne živi i ima je namjeru prodati te očito smatra da otvorena ulica donosi veću cijenu. Iz Grada nam je tada kazano da je za eventualnu promjenu režima prometa potrebno izraditi projekt izmjene regulacije prometa na tom području i za tu izmjenu dobiti suglasnost MUP-a. Znači da postoji mogućnost, samo ne znamo je li Grad što poduzeo da bi se ta mogućnost ostvarila’, pitaju se sugovornici, ali i ostali stanovnici Turističke ulice.

Problem je postao veći nakon uklanjanja bube jer ulica više nije bila jednosmjerna iz pravca juga prema sjeveru, već obratno, što je udvostručilo promet tom ulicom.

‘Buka je nesnošljiva’

To, u suradnji s velikim brojem šahtova, stvara veliku buku u ulici.

‘Makar da se promet zatvori ili ograniči pa da možemo noću spavati, jer buka je nesnošljiva. Nekoliko obitelji u ovoj ulici se bavi iznajmljivanjem smještaja i možete zamisliti kako to izgleda ljeti uz otvorene prozore’, požalili su se Kaštelani.