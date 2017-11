IMA LI KRAJA APSURDIMA U SLUČAJU POHLEPNOG DIREKTORA SMETLIŠTA? Ako odluče smijeniti Jozinovića, moraju mu isplatiti izdašnu otpremninu

Koprivničko-križevački župan i predsjednik skupštine društva Piškornica, Darko Koren, komentirao je u četvrtak slučaj Mladena Jozinovića (37), direktora javnog podravskog odlagališta otpada Piškornica koji je, bez znanja suvlasnika tvrtke, sam sa sobom potpisao tri ugovora preko tvrtki kćeri koji mu osiguravaju ukupno 1,37 milijuna kuna bonusa i naknada.

Koren je potvrdio da su njih dvojica u kumskim odnosima, no uvjerava i da to nema nikakve veze jer da on ima 15 kumova.

Jozinovićevi bliski suradnici otkrivaju da je direktor Piškornice spreman vratiti dio novca koji si je isplatio, ali nije jasno o kojoj se svoti radi.

U slučaju da održi obećanje, on primjerice ne bi trebao vratiti milijun kuna, nego gotovo dva milijuna kuna. Tvrtka je, osim onoga što je išlo njemu u džep, na taj iznos platila i poreze i doprinose, piše 24 sata.

Poseban apsurd je da će Jozinoviću nakon smjene u ponedjeljak pripasti i otpremnina od 92.000 kuna ili mu se mora osigurati novo radno mjesto na odlagalištu Piškornica.

Kako stvari stoje, cijeli slučaj imat će i pravosudni epilog. Naime, 24 sata piše da će Jozinoviću vrlo vjerojatno istražitelji pokucati na vrata i ispitati sumnje u zlouporabu položaja i isplatu nepripadajućih materijalnih prava.

“Već su stigla mišljenja koja sugeriraju Jozinovićevu kaznenu odgovornost. No pričekajmo još malo, da revizija završi posao. U ponedjeljak je prva točka utvrđivanje Jozinovićeve odgovornosti”, rekao je neimenovani izvor misleći na izvanrednu skupštinu Piškornice d.o.o.

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici i nadležno Županijsko odvjetništvo u Varaždinu još uvijek ne žele komentirati slučaj.

No, 24 sata neslužbeno doznaju da su već pokretnute tri predistrage vezane za Jozinovićevo poslovanje na odlagalištu otpada. Očito isplata bonusa nije bio jedini Jozinovićev potez koji je budio sumnju na kriminal.