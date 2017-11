IMA 30 GODINA I DVA FAKULTETA, A NE DAJU JOJ RADITI NI ZA 2600 KUNA: ‘Nemam nikakvu šansu, stručno osposobljavanje je farsa’

Kad je mjera stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa uvedena, nije bilo dobne granice za one koji ju mogu koristiti, no prije nešto više od pola godine, tu mjeru više ne mogu koristiti oni stariji od 30 godina, bez obzira na kvalifikacije. Oni tvrde da se radi o diskriminaciji i sada se bore da se to ograničenje ukine kako bi se i oni mogli zaposliti na taj način.

Zato se oko 900 mladih, starijih od 30 godina, okupilo u građanskoj inicijativi ‘Pravo na SOR’. Žele upozoriti na problem s kojim se susreću: s obzirom da su stariji od 30 godina, ne mogu konkurirati za stručno osposobljavanje, a nema drugog načina da na godinu dana steknu radno iskustvo koje bi im onda omogućilo polaganje stručnog ispita, koji im je u konačnici potreban da bi konkurirali na tržištu rada, piše Slobodna Dalmacija. Takvih je gotovo 20.000.

‘Mi nemamo nikakvu šansu, uvijek smo negdje između’

Poslodavci često na godinu dana primaju mlade kvalificirane ljude do 30 godina, na stručno osposobljavanje za 2600 kuna, koje plaća država. Upravo zbog toga poslodavcima se ne isplati zaposliti jednako kvalificirane ljude starije od 30 godina. To bi se ipak trebalo promijeniti od 1. siječnja iduće godine, stupanjem na snagu mjera koje će svima osigurati jednako pravo na pripravništvo, a za one starije od 30 godina, kao i za one koji imaju dva ili više zanimanja, u pripremi su posebne mjere.

Iz inicijative Pravo na SOR u to ne vjeruju dok ne vide stvarne promjene.



‘Naspram SOR-a mi nemamo nikakvu šansu. Bojim se da bismo opet mogli ostati negdje između’, kaže Doroteja Nikolić (31), članica Inicijative.

Članovi inicijative uglavnom su visokoobrazovani ljudi s po dvije diplome ili kvalifikacije, tu su i mlade majke, ali i djeca branitelja. Činjenica da nemaju službenog radnog staža onemogućava im daljnji napredak i zaposlenje, piše Slobodna Dalmacija.

Dvije diplome, a ne daju joj ni volontirati

Doroteja je tri godine u Metkoviću radila kao nestručna zamjena profesorice biologije i higijene u srednjoj školi. Nakon nekog vremena se odlučila i na usavršavanje za dentalnog asistenta u Zagrebu, no tada je već imala 29 godina i na nju se mjera SOR-a nije više mogla primijeniti, pa je u vodu pao njezin plan da odradi pripravnički, položi stručni ispit i dobije licencu za samostalan rad.

‘Čak ni u Domu zdravlja nisu mi dopustili volontirati jer bi za mene morali plaćati 800 kuna za doprinose, pa sam im bila preskupa’, ispričala je i dodala da, osim što ne može konkurirati za zaposlenje putem stručnog osposobljavanja, za nju nema posla ni u struci agroekonomike, što je magistrirala.

‘SOR je farsa kojom se poslodavcima osigurava besplatna radna snaga. Nikoga ne podcjenjujem, ali ovom mjerom država godinu dana daje za konobare i trgovce koji se mogu obučiti poslu za 30 dana, a na nas koji imamo plan prakse po ordinacijama za godinu dana država je zaboravila. Meni je moj fakultet uteg’, kaže i objašnjava kako joj je Hrvatski zavod za zapošljavanje poslao ponudu da se prijavi na posao u javnim radovima.

‘Moj otac se borio za ovu zemlju, a ja ne mogu raditi ni za 2600 kuna’

Mlada majka (31) s dvije diplome je i Dragana Tolj iz Makarske. Završila je pravo i socijalni rad, ali nakon toga ni ona više nije imala pravo na SOR.

‘Sad čekamo te mjere od 1. siječnja iduće godine, a što ako ne budu donesene? Imam osjećaj kao da smo mi ljudi umirovljenici’, kaže Drgana i dodaje da joj je jedina zarada sezona.

‘Kako može biti mome ocu, koji se borio za ovu zemlju, gledati da njegova kći s dva fakulteta ne može raditi ni za 2600 kuna?!’, ljuta je Dragana Tolj.