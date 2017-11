ILČIĆ OTKRIO KAKO JE DOSPIO U VAŽNU FOTELJU I KOLIKU PLAĆU ZA TO DOBIVA: ‘Plenković je navijao za to’

Ladislav Ilčić, predsjednik stranke HRAST, odnedavno je zaposlen kao savjetnik u Ministarstvu kulture. U emisiji Pressing na televiziji N1 objasnio je kako to da se našao u toj fotelji.

‘Ja mislim da je logično, ako tvorite saborsku većinu, onda istaknuti ljudi iz stranaka koje je tvore budu dio izvršne vlasti’, rekao je Ilčić te dodao kako je dao ostavku kod ministra Stiera, stoga mu je trebalo neko vrijeme da se angažira na novom radnom mjestu.

Odgovorio je na optužbe da se radi o tipičnom uhljebljivanju.

‘Mediji me ne vole’

‘Nije tajna da neki mediji ne pišu baš lijepo o meni i da traže sve moguće načine da nešto ružno napišu o meni. Kad sam bio imenovan, nije im to bilo pravo. Nisu to mogli podnijeti, nego su napisali da sam tražio nešto više, pa dobio nešto manje da bi to ispalo nekakvo uhljebljivanje. Ja sam mogao ostati na mjestu kod potpredsjednika Stiera, ali HRAST ima stav, imamo vrlo jasan stav o puno stvari i s njime se ljudi ne trebaju slagati, ali mi znamo surađivati i razgovarati, što je vidljivo u našem sudjelovanju u vladajućoj koaliciji’, rekao je Ilčić.



Na konstataciju da HRAST ima jednog zastupnika, odgovara: ‘To je neki problem?’

Konačno je otkrio i koliko zarađuje na mjestu savjetnika u Ministarstvu.

‘Nekima se od mojeg imena diže kosa na glavi’

‘Četiri tisuće kuna. Novac nije važan, ali nije meni presudan za odluku o političkom angažmanu. Mogao sam još biti tamo, da nisam odlučio ići na izbore u Varaždinu. Pritisak na Stiera postojao je i prije nego što sam ja imenovan, i nakon što sam imenovan. U RH se nalazimo u situaciji da se neki stavovi smatraju legalnim, a drugi nelegalnim. Govorim o dijelu javnosti kojemu se na sam spomen mog imena diže kosa na glavi’, požalio se Ilčić.

Na konstataciju voditelja da je kod Stiera imao bolji status, Ilćić je rekao kako je Plenković navijao za njegov dolazak u Ministarstvo kulture.

‘Plenković je navijao da dođem’

‘Ja nisam razgovarao sa svim HDZ-ovcima. Andrej Plenković je navijao za to. Ja sam za ere Stiera i Hasanbegovića bio jednako zastupljen u Saboru. Ja sam onda bio saborski zastupnik i cijeli je HRAST praktički ležao na meni. Zekanović je izuzetno aktivan saborski zastupnik i govori da u HRAST-u ima jako puno kvalitetnih ljudi’, kaže Ilčić.

Osvrnuo se i na segment obrazovanja, na kojem je inzistirao HNS.

‘Sigurno dio HNS-a baštini onaj totalitarni dio. Moramo znati da su svi totalitarni sustavi koristili školu za preodgoj djece. To je činjenica i to se u glavama nekih ljudi još uvijek događa. Oni će onda uskratiti pravo roditeljima da imaju pravo samostalno odlučivati o odgoju svoje djece’, rekao je Ilčić za N1.