ILČIĆ O ULASKU U VLADU: ‘Da sam tražio bilo što, onda bih to i dobio, u izvrsnim sam odnosima s ministricom…’

Predsjednik Hrasta Ladislav Ilčić u HRT-ovu Studiju 4 govorio je o aktualnoj političkoj situaciji i mogućoj novoj funkciji savjetnika ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

Na pitanje što će konkretno biti njegov posao kao savjetnika ministrice kulture, Ilčić je kazao kako ne želi komentirati podjelu posla prije samog imenovanja. Potom se osvrnuo na reakcije dijela medija na informaciju o mogućem imenovanju.

‘Sve one koji govore o mojem imenovanju ne muči moja stručnost, oni to govore samo da bi me napadali. Ono što njih smeta je jasna orijentiranost i moja osobno i stranke Hrast prema domoljubnim i kršćanskim vrijednostima. Smeta ih zalaganje za obitelj, smeta ih zalaganje i briga za djecu u kojem mi sprječavamo bilo kakvu manipulaciju djecom. Smeta ih što nas neće pokolebati u našoj borbi za tradicijske vrijednosti’, rekao je Ilčić.

ČOVJEK KOJI NIKAD NIJE MASTURBIRAO: Ladislav Ilčić se vraća u Vladu, a ovo su njegove skandalozne izjave iz prošlosti



Na konstataciju da njegovo imenovanje dolazi upravo prije rasprave u Saboru o opozivu Vlade te je li imenovanje u Ministarstvu kulture “ruka” stranke Hrast u Saboru za Vladu kazao je da takve konstrukcije mogu ‘slagati samo oni koji nisu baš dobri prijatelji s logikom’. Dodao je i da je već bilo izglasavanja povjerenja Vladi, da je pritom njihov zastupnik glasovao za Vladu i kako je to radio iz uvjerenja.

‘Jasno je da moramo surađivati s HDZ-om, alternativa tome je jedan kaos koji predvodi SDP i to je nešto što ja i moji glasači ne želimo’, istaknuo je te potom dodao da mi svi moramo raditi na jednoj stabilnosti i dogovoru u Saboru te da je dužnost svih nas da zajedno radimo na dobrobiti Hrvatske.

Govorio je o svojim odnosima s ministricom kulture.

‘Ja sam s njom u izvrsnim odnosima i da sam tražio bilo što, onda bih to i dobio’, rekao je.

Na pitanje što je time mislio, kazao je da je to njegov odgovor na moguće insinuacije o tome da je nešto tražio i dobio.

‘Cijela ta konstrukcija da sam ja nešto tražio pa ovo dobio, napravljena je zato da ispadne da se mi nešto “grebemo”, da mi nešto ucjenjujemo i tako dalje’, zaključio je Ilčić za HRT.