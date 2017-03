ILČIĆ O DEMOKRŠĆANSKIM VRIJEDNOSTIMA: ‘Imam prijatelje homoseksualce, ali to nije toliko duboko prijateljstvo’

Predsjednik Hrasta Ladislav Ilčić gostovao je u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji, gdje se obrušio na HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika Varaždina, Damira Habijana. Ipak, nije želio odgovoriti na sva pitanja koja mu je novinar postavio, poput onoga na što je točno mislio kada je Habijana optužio da ‘ne živi po demokršćanskim vrijednostima’.

‘Nemam osobno ništa protiv tog čovjeka. Svaki čovjek bira hoće li živjeti u skladu s kršćanskim vrijednostima ili ne, neću nikome ništa nametati, određivati ili sugerirati. No, potpuno je nevjerodostojno kada je netko u stranci koja se poziva na kršćanske vrijednosti, a živi potpuno suprotno. Ja jednostavno imam pravo reći zašto ja njega ne podržavam, i ako ja smatram da je on nevjerodostojan ja ću reći da je on nevjerodostojan’, rekao je Ilčić i dodao da ‘neće čačkati u njegov način života’ i da se ne radi o tome da on ne ide u crkvu.

‘Ne osuđujem čovjeka, već njegovo ponašanje’

Na pitanje je li kršćanski osuđivati nečiji način života, Ilčić odgovara da on ne osuđuje čovjeka, već ponašanje jer Habijan prema njegovom mišljenju u javnom životu zagovara jedne principe, dok živi potpuno drugačije. Dodao je i da je Habijan isti kao i SDP-ovac, usporedivši ga s SDP-ovim Alenom Kišićem.

‘Habijan svojim načinom života spada na ljevicu. Neka ide u stranku koja ima takav sustav vrijednosti’, dodao je.



Ilčić je u emisiji izjavio i kako bi u Hrvatskoj moralo postojati više tolerancije, rekavši da on poznaje i druži se i s ljudima koji nisu u braku ili su homoseksualci, no takva prijateljstva nisu jednako duboka kao s onima s kojima dijeli više vrijednosti.

Najavio je Ilčić da HRAST neće podržati kandidate HDZ-a niti u Zagrebu, no istaknuo je da visoko mišljenje ima o Bruni Esih.

Priznao je i da nije bio dragovoljac Domovinskog rata, već je nakon godinu dana vojnog roka odlučio nastaviti studirati.

‘Zakon kojeg donese pokazat će koliki je Kujundžić demokršćanin’

Ladislav Ilčić po prvi puta je u emisiji Veto Sanjina Španovića progovorio o svom angažmanu na mjesto savjetnika potpredsjednika Vlade Davora Ive Stiera za ljudska prava.

‘Stier je prateći moj rad u Saboru i što sam radio poželio da mu budem savjetnik u Vladi za ljudska prava, a Plenković je na neki način bio pokrovitelj tog angažmana. Sa Stierom sam odlično surađivao, ali ne vjerujem da Plenković ima išta protiv mene’, rekao je i dodao da je uz honorar od 10.000 kuna mjesečno paralelno dobivao i plaću na HRT-u gdje svira u filharmonijskom sastavu.

Kada je riječ o pobačaju, pozdravio je odluku Ustavnog suda jer je njome, kako kaže, postalo neupitno da život počinje u trenutku začeća, ali odluku ipak smatra kontradiktornom. Smatra da ministar zdravstva Milan Kujundžić nije jasan u svojim stavovima oko pobačaja, a koliki je demokršćanin, pokazat će zakon o pobačaju koji donese, kaže Ilčić.