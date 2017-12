IGRA PRIJESTOLJA U SPLITU: Čovjek koji je uhitio korčulanskog narko bossa našao se na listi otpisanih. Tko ga i zašto želi smijeniti?

Kasum, kojeg su kolege inače, prozvali Prljavi Harry, odbija potpisati svoj premještaj unatoč tome što bi zadržao istu plaću koju je imao kao šef splitskog PNUSKOK-a.

Načelnik splitskog PNUSKOK-a Ivan Kasum, koji je na prijedlog glavnog ravnatelja policije Nikole Miline trebao biti premješten na puno niže radno mjesto, još uvijek nije premješten jer on odbija potpisati svoj premještaj. Naime, Kasum je trebao postati pomoćnik načelnika PP Kaštela za krim-policiju , što je unatoč činjenici da se radi o jednako plaćenim poslovima, zapravo puno niže radno mjesto, doznaje Slobodna Dalmacija.

Poremetio inauguraciju

Kasum je svojim odbijanjem i uspostavljanjem svojevrsne pat pozicije poremetio inauguraciju Marinka Ivandića, dosadašnjeg načelnika Odjela organiziranog kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske, koji je trebao doći na njegovo mjesto.

Kasum se, inače, kao bivši šef Službe kriminaliteta droga, istaknuo u svom radu, a negdje usput je dobio i spomenuti nadimak – Prljavi Harry. Konkretno, najzapaženije su njegove zasluge za uhićenje korčulanskog narko dilera Jakše Cvitanovića Cvika.



Kasum odbija premještaj

No, njegovi su nadređeni s vremenom ipak došli do zaključka kako je Kasum, iako očito vrlo dobar kad je riječ o hvatanju narko dilera, ipak manje učinkovit u onome čime bi se kao šef splitskog PNUSKOK-a trebao baviti, a to je suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta najviše razine pa su donijeli odluku da na njegovo mjesto dođe drugi čovjek.

Slobodna navodi kako se Kasuma već dva tjedna premješta u okviru njegove stručne spreme i zvanja u drugu ustrojstvenu jedinicu (PP Kaštela), ali on ne daje svoj pismeni pristanak na to, što je obavezno s obzirom na to da je 20 godina proveo u policiji.

Naime, članak 76. Zakona o policiji jasno definira da se policijski službenik koji je proveo više od 20 godina u službi ne može premjestiti na novo radno mjesto bez njegova pismenog pristanka, bez obzira na to što u članku 72. istog zakona stoji da se policijskog službenika po potrebi službe može premjestiti na slobodno radno mjesto u okviru njegova stečenog stupnja obrazovanja i policijskog zvanja u istoj ili drugoj ustrojstvenoj jedinici, u istom ili drugom mjestu rada.