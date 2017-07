STIŽE TOPLINSKI UDAR OPASAN PO ZDRAVLJE, VAKULA UPOZORAVA: ‘Temperatura bi ponegdje mogla biti najviša u posljednjih stotinjak godina’

Državni hidrometeorološki zavoda uputio je upozorenje da od sutra do nedjelje stiže toplinski val koji može djelovati na zdravlje.

Temperatura zraka bit će gotovo posvuda viša od 30°C. Štoviše, u većini mjesta – i na kopnu i na moru čeka nas oko 35°C, a ponegdje će temperatura zraka možda biti i viša. Noći će biti relativno tople, posebno na Jadranu, gdje u mnogim mjestima temperatura neće biti niža od 24°C.

Glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula kazao je da će ponegdje biti i rekordno toplo za ovaj dio godine, a najviša bi mogla biti kao nikada do sada u povijesti mjerenja zadnjih stotinjak godina.





U Slavoniji, Baranji i Srijemu četvrtak će biti nestabilniji od srijede pa će osim sunčanog vremena ponegdje vjerojatno biti i pljuskova i grmljavine. Bit će iznadprosječno toplo, štoviše, vruće, mnogima i spatno, uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 14 do 17 °C, a najviša oko 32 °C.

U središnjoj Hrvatskoj također većinom sunčano, vruće i sparno, ali uz jači razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito sredinom dana i poslijepodne. Vjetar uglavnom slab, a najniža temperatura od 14 do 17 °C.

Pretežno sunčano bit će i na zapadu zemlje. A u gorju, osobito u Gorskom kotaru, te u unutrašnjsti Istre lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar uglavnom slab, na sjevernom Jadranu samo rijetko i umjeren zapadni i sjeverozapadni, a more mirno ili malo valovito. Najniža temperatura od 12 °C po kotlinama do 22 °C na obali, a najviša dnevna od 28 do 32 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije sunčano i vruće, s najvišom temperaturom uglavnom od 30 do 35 °C. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni uz uglavnom malo valovito more.

I na krajnjem jugu Hrvatske sunčano, štoviše vedro, uz slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura u unutrašnjosti oko 18, uz more 21 do 24 °C, a najviša dnevna između 30 i 33 °C.

Do kraja tjedna još toplije, osobito u petak i nedjelju kada temperatura zraka mjestimice može porasti i iznad 35 °C. Tih će dana biti i nestabilnije, u kopnenom području uz mogućnost uglavnom poslijepodnevnih pljuskova i grmljavine. Tople noći ponegdje u unutrašnjosti su moguće, a na Jadranu će ih gotovo posvuda biti. U poslijepodnevnim satima vrućinu će uz more ublažavati slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a u nedjelju će okrenuti na jugoistočnjak, stoji u HRT-ovoj prognozi.