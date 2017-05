ŠEKS POBIJESNIO NA PANENIĆA: ‘To je, nisko, podlo, prljavo i sramite se zbog toga!’

U večerašnjoj emisiji HRT-a “Otvoreno” gostovali su Vladimir Šeks, Arsen Bauk, Vesna Pusić i Tomislav Panenić, a raspravljalo se o tome kako će se rasplesti parlamentarna pat-pozicija te zašto je Tomislav Saucha podržao Zdravka Marića.

“Ja mislim da će Odbor za Ustav donijeti odluku prema kojoj akademik Reiner nije protuposlovnički preuzeo predsjedanje Saborom. Potpredsjednici Sabora Reiner, Jandroković i Brkić su birani iz redova parlamentarne većine i mogu preuzeti predsjedanje Saborom, a nadam se da će takvo stajalište zauzeti i Odbor za Ustav, čije stajalište plenarna sjednica može prihvatiti, ali i preinačiti.”

Nakon rasprave o proceduri, Arsen Bauk se vratio na pitanje kako se točno može tumačiti:

“Koji je razumni rok za izgalsavanje ministara – što se tiče HDZa to može biti između jedne minute i četiri godine – onda kada skupe 76 glasova” rekao Arsen Bauk.



“Kolega Arsen – nemojte zaboraviti da postoji članak 7. stavak 3. Zakona o Vladi” ističe Vlado Šeks i citira: predsjednik Vlade će novog člana Vlade predložiti na prvoj idućoj sjednici Sabora i zatražiti glasovanje o povjerenju tom članu, Zakon o Vladi to precizno definira” pojasnio je Šeks na što mu je Bauk dobacio “Znači li to da je Goran Marić nezakonito izglasan?”

“Plenković ima dužnost po ovom članku na prvoj narednoj sjednici zatražiti povjerenje jednog, dva ili sva četiri ministra od Hrvatskog sabora” nije se dao smesti.

‘Premijer neće kršiti zakon’

“Koje su sankcije ako se to ne dogodi? ” uporan je Bauk.

“Predsjednik Vlade sigurno neće kršiti Zakon.” kaže Šeks.

“Dakle, ne postoje sankcije” ponovo pita Bauk i dobiva isti odgovor.

“Predsjednik Vlade neće kršiti Zakon. Postoji politička odgovornost. Da li će on na prvoj idućoj sjedinici SAbora prvi dan, drugi dan, treći dan ili bilo koji dan kada se formira većina … ”

Dakle, jedna sjednica može trajati četiri godine” sarkastičan je Bauk.

“Ne treba karikirati” upozorava Šeks

“Neće biti potrebno to čekati” kaže i Vesna Pusić

“Dakle većinu tek formirati nova” ulovio se zadnje Šeksove riječi Bauk, na što mui je Šeks uzvratio da mu ne stavlja riječi u usta.

‘Znati ćemo najkasnije za 30 dana’

Vesna Pusić staje na loptu:

“Postoje dva načina na koji se provjerava parlamentarna većina. Jedan je zahtjev za izglasavanje nepovjerenja Vladi ili predsjedniku Vlade Budući da je HNS sada pokrenuo sasda inicijativu – to je najjednostavniji način. I rok za to je 30 dana. ZA taj zahtjev je potreban 31 potpis i kada to skupimo to predajemo i 30 dana od tog trenutka znati ćemo postoji li parlamentarna većina.

No pravi šou je nastao pred kraj emisije kada su raspravljali o glasovanju Tomislava Sauche.

Arsen Bauk odbio je komentirati eventualne motive glasovanja Tomislava Sauche, “ono od čega strahujem ne smijem reći niti izvoditi takve zaključke bez čvrstih dokaza”

‘Identificirati, locirati transferirati’

No zato si je dao oduška mostovac Tomislav Panenić:

“Ja mogu možda najbolje to opisati Šeksovim riječima kada je govorio o generalu Gotovini ‘identificirati, locirati i transferirati’. Naći nekoga tko je bio na lijevoj strani da tako pretrči na desnu…”

Vladimir Šeks je pobijesnio:

“To jedna klevetnička laž koju je prije nekog vremena ovdje ponavljao i vaš kolega bombarder Bulj isto s aludiranjem na generala Gotovinu. To je, nisko, podlo, prljavo i sramite se zbog toga!’ rekao je Šeks, pojašnjavajući da čuvena fraza ‘identificirati, locirati, transferirati’ nije njegova, već da je on svojedobno samo čitao zaključak tadašnjeg VONS-a. Panenić je pak ostao pri svojem, a Šeks je i dalje inzistirao da je sve što govori difamacija i gnjusoba i rekao da je oporba danas ne samo doživjela poraz: “Ovo je bio slom i fijasko njihovih objeda i difamacija. Vi ste tvrdili da je premijer Plenković štitio kriminal u Agrokoru, a on je poduzeo sve potrebne korake da se smiri stanje u Agrokoru. I ovo što niste uspjeli srušiti ministra Marića je fijasko. Cilj je bio Andrej Plenković. Bijedni pokušaj koji je propao! rekao je Šeks.

