“IĆI ĆEMO DO KRAJA”: Hrvatska ne odustaje od uhidbenog naloga za Hernadija

Hrvatska ne odustaje od uhidbenog naloga za šefom mađarskog MOL-a Zsoltom Tamasom Hernadijem i zatražila je objašnjenje od zemalja koje ga odbijaju provesti, izjavio je u petak ministar pravosuđa Orsat Miljenić.

Austrija i Njemačka nedavno su izvijestili Hrvatsku o obustavi potrage za Hernadijem, za kojim je izdana međunarodna tjeralica Interpola i Europski uhidbeni nalog. Te zemlje pozivaju se na pravilo da se ne može dvaput suditi za isto djelo, jer je u Mađarskoj podignuta optužnica slična kao u Hrvatskoj, a tamošnji sud ga je oslobodio.

“Ići ćemo do kraja”

“Mi smo zatražili objašnjenje od tih zemalja, koje se pozivaju na pravilo da se ne može dvaput suditi za isto djelo. Međutim, to je apsurd jer je u Mađarskoj bila podignuta neka privatna tužba i ako bi se taj standard primjenjivao onda bi i Europski uhidben nalog došao u pitanje, budući da bi svatko onda inicirao neki privatni postupak i onda ga se ne bi moglo izručiti. Ići ćemo do kraja i tu ćemo stvar raščistiti jer postoje i druge europske institucije, poput Suda u Luxembourgu, pa ćemo doći do nekog rješenja”, rekao je Miljenić, koji je u Bruxellesu sudjelovao na izvanrednom sastanku ministara pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a.



Upitan za komentar instituta jamčevine, po kojem se svatko to ima dovoljno novaca može braniti sa slobode, Miljenić je ocijenio da to nije dobro rješenje i istaknuo da je pripremljen novi prijedlog zakona u kojem nema takvih jamčevina.

“Meni je žao što taj prijedlog zakona nismo uspjeli provući kroz Sabor. On je napravljen, provedena je javna rasprava i ako je budem u prilici on će u prosincu ići u Sabor”, rekao je Miljenić.