IAKO JE NAJAVILA JEFTINIJE AUTE OD 1.1., VLADA JE ZEZNULA STVAR: Evo koliko ćemo još čekati niže trošarine

Auto-kuće u međuvremenu pologe ipak primaju, no prodaja automobila u cijeloj je zemlji potpuno obustavljena. Iz Vlade pak poručuju da će se na prvoj idućoj sjednici naći uredba o smanjenju trošarina na automobile, nakon čega će biti objavljena u Narodnim novinama, što znači i stupanje na snagu.

Vlada je u prosincu najavila da će od 1. siječnja na snagu stupiti niže trošarine na nove i rabljene automobile, no to se još uvijek nije dogodilo, a iz auto-kuća kupcima poručuju da je samo pitanje vremena kada će se trošarine ipak smanjiti te da je potrebno čekati odluku Vlade o tome.

Pojeftinjenje moguće za desetak dana

Automobili bi mogli biti jeftiniji već za deset dana, a kupcima se savjetuje čekanje, piše Jutarnji list. Auto-kuće u međuvremenu pologe ipak primaju, no prodaja automobila u cijeloj je zemlji potpuno obustavljena.

MINISTAR MARIĆ: ‘Od siječnja se smanjuju trošarine na automobile, a već od idućeg tjedna poskupljuju cigarete’



OD NOVE GODINE SMANJUJU SE TROŠARINE NA AUTOMOBILE: Evo koliko će pojeftiniti nova, a koliko rabljena vozila

Iz Vlade pak poručuju da će se na prvoj idućoj sjednici naći uredba o smanjenju trošarina na automobile, nakon čega će biti objavljena u Narodnim novinama, što znači i stupanje na snagu.

Nameti za kupnju automobila najveći u Europi

Podsjetimo, u prosincu je ministar Marić najavio da više neće biti trošarine, već pristojbe na rabljene automobile, no otkrio je da će Vlada iduće godine ići i u smanjivanje trošarina na nove automobile. Najavljeno je da će se upravna pristojba plaćati pri registraciji, a od 1. siječnja će ti biti 50 posto niži iznos u odnosu na sadašnji. Smanjenjem trošarina do 30 posto znatno bi pojeftinilo automobile, a najviše bi profitirali oni koji kupuju automobile u vrijednosti do 150.000 kuna. Na takve automobile otpada 60 posto tržišta. Namet koji se plaća za prijenos vozila smanjio bi se za rabljena vozila za 50 posto. Ušteda veća od 50 posto bila bi za one koji kupuju starije modele automobila sa slabijim motorima. Oni koji se odluče na električne automobile i oldtajmere najviše će uštedjeti jer se upravna pristojba ne plaća za njih.

Nameti na kupnju automobila u Hrvatskoj su, uz skandinavske države, najveći u Europi.

SABOR IZMIJENIO ZAKON: Od iduće godine pojeftinjuju rabljena vozila, trošarina će biti manja za 50 posto