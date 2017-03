I U SABORU BURNO ZBOG AGROKORA: ‘Ako je HBOR dao Todoriću puste milijarde netko mora odgovarati’

SDP-ov zastupnik Gordan Maras pozvao je u petak u Hrvatskom saboru Klub Mosta da kaže uživa li ministar financija Zdravko Marić povjerenje Mosta, na što mu zastupnik te stranke Miro Bulj nije izravno odgovorio, ali je ustvrdio da su sve hrvatske vlade, dakle i SDP-ove, pogodovale politički stvorenim tajkunima, a nisu štitile hrvatski gospodarski suverenitet države.

“Želim čuti od Mosta uživa li ministar Marić njegovo povjerenje”, rekao je Maras nakon saborske stanke, potaknut činjenicom da je Most, odnosno njegov čelnik Božo Petrov, kazneno prijavio Upravu Agrokora s kojom je ministar Marić blisko surađivao.

“Ne može povjerenje Mosta i Sabora imati osoba koja je do prije godinu dana usko surađivala s Upravom, po Mostu, osumnjičenom za kaznena djela”, napominje.





Maras smatra da Most, koji je prijavio Upravu Agrokora, očito ima informacije koja su se kaznena djela događala u tvrtki.

‘Ako je HBOR dao “puste milijarde”, netko mora odgovarati’

“Tražimo od ministra Orepića da izvijesti javnost kakva su se kaznena djela događala ili se pak radi o čistom populizmu kako bi se zamaglila situacija”, rekao je Maras.

Za krizu u Agrokoru, SDP-ov zastupnik kaže da je to “simbolički propast modela privatizacije koji je nominirao HDZ 90-ih.”

Glede zakona o Agrokoru, poručuje da SDP neće dopustiti da ijedna kuna duga padne na leđa sugrađana. “Niti jedna kuna duga potencijalno ne smije pasti na leđa sugrađana i zato SDP nije zadovoljan najavama da bi država trebala preuzeti rizik poslovanja tvrtke”, rekao je Maras.

Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid) ne spori prijavu Bože Petrova protiv Todorića, no pita gdje je prijava protiv ministra Marića i pet drugih ministara koji sjede u HBOR-u koji je, kaže, odobrio “božićni kredit” Todoriću znajući za stanje u Agrokoru i da se kredit neće moći vratiti.

Ako je HBOR dao “puste milijarde”, netko mora odgovarati, a Sinčić, ako zna, treba dignuti prijavu, kao što ju je “hrabro dignuo i Petrov”, uzvratio mu je Bulj.

Agrokor se, rekao je Sinčić, često ponašao kao država u državi, zakoni koji su vrijedili za ostale, za njega često nisu vrijedili.

“Treba očuvati polja, izvore vode, radna mjesta, ne smijemo dopustiti da netko kome hrvatski interesi nisu na srcu zasjedne na sve to”, poručio je čelnik Živog zida.

Slom Agrokora je, kazao je, i slom postojeće monetarne, kreditne i fiskalne politike. Lako je bilo poslovati u godinama kad je država pogodovala na razne načine, dok su radnici radili za minimalne plaće, opraštali se porezi, rekao je Sinčić.

Bulj: I SDP i HDZ doveli suverenitet pred bankrot

Političke elite, rekao je Bulj, nisu štitile hrvatski gospodarski suverenitet, sve su vlade pogodovale politički stvorenim tajkunima, to se može vidjeti u slučaju Agrokora, Bijelih noći, Ine.

“I SDP-ove i HDZ-ove vlade bile su sluge nečijih interesa, u ovom slučaju, pretežno stranih interesa,” rekao je Mostov zastupnik Bulj.

“Takvim ponašanjem vlada u kojima je i Maras bio ministar, i SDP i HDZ dovele su suverenitet, u ovom slučaju gospodarski, monetarni, (zapravo) kompletni suverenitet pred bankrot”, ustvrdio je Bulj.

Konstatirao je i kako je “činjenica da se nije kontrolirao sustav zaduživanja Agrokora, složenog kao gospodarski krvotok, očito planski vođena da bi netko drugi to preuzeo”.

Mostov zastupnik Marasu je spočitnuo da su za SDP-ova ministra poljoprivrede Jakovine “dvije milijarde kuna potrebnih OPG-ovima otišle Todoriću”.

Bulj je odluku Bože Petrova da kazneno prijavi Todorića branio rekavši da bi on osobno to učinio, da to nije učinio Petrov.