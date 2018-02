I SLOVENSKIM RIBARIMA STIGLE KAZNE – OD HRVATSKE: ‘Dobio sam na naplatu 15.000 kuna, ne mislim dati novac’

Nakon hrvatskih i na adrese slovenskih ribara stigle su kazne jer su ribarili u hrvatskim vodama.

Više je slovenskih ribara iz Pirana u četvrtak dobilo platne naloge iz Hrvatske zbog neovlaštenog ulaska u hrvatske vode u Savudrijskoj vali, javljaju slovenski mediji.

SLOVENSKA VELEPOSLANICA SE NE MOŽE NAČUDITI: ‘Naše kazne hrvatskim ribarima su logične, vaše nemaju smisla’

Ribar Silvano Radin kazao je da mu je na kućnu adresu stiglo šest kazni u ukupnom iznosu od 15.000 kuna, od čega se 10.000 kuna odnosi na kaznu njegovoj tvrtki, a ostalo njemu kao pravnoj osobi. Radin je za Slovensku tiskovnu agenciju STA kazao da kazne neće platiti jer je lovio u moru koje po arbitražnoj presudi pripada Sloveniji.



Umjesto toga, i dalje će postupati u skladu s naputcima slovenske vlade i u vezi kazni i pravne pomoći kontaktirati odvjetnički ured Senjak, kojega je angažiralo ministarstvo za poljoprivredu, kazao je Radin.

Kako navode slovenski mediji, vlada premijera Mire Cerara zakonski se obvezala da će u sporu s Hrvatskom osigurati svu pravnu pomoć ribarima iz Pirana protiv kojih se u Hrvatskoj pokrene prekršajni ili kazneni postupak i smatra da oni slobodno mogu loviti u moru koje je Sloveniji dodijeljeno arbitražom. Obvezala se također da će ribarima u tim postupcima pokriti sve troškove.

Osim Radina, platne naloge za ulazak u hrvatske vode i neovlašteno obavljanje ribolova dobilo je još deset slovenskih ribara, objavili su slovenski mediji.

Cerar: Naši ribari neće snositi nikakv teret

U međuvremenu, Miro Cerar je nakon susreta s premijerkom Srbije pred novinaroma još jednom ponovio kako će inzistirati na arbitražnoj presudi.

Mi implementaciju provodimo u praksi, ali sam rekao i to da će Hrvatska spoznati da krši europsko i međunarodno pravo i na taj način izbjegava jedini mogući pristup za konačno rješenje tog predmeta”, rekao je Cerar, a prenio N1.

Dotaknuo se i kazni ribarima, potvrdivši navode slovenskih medija. “Ako bi došlo do nekih smetnji u ribarenju, njihovu radu ili do izdavanja kazni, koje bi im poslala Hrvatska, nadležne pravne institucije osigurale su im pravnu pomoć, a mi smo im osigurali financijska sredstva, da platimo kazne. Naši ribari neće osjetiti nikakav financijski teret, za to će se pobrinuti slovenska država”, rekao je Cerar.