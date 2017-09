I PREDSJEDNICA PROMIJENILA PLOČU: ‘Pozdrav ‘Za dom spremni’ je kompromitiran i neprihvatljiv’

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović ocijenila je u nedjelju da “rješenjem” postignutim oko HOS-ove ploče, koja je iz Jasenovca premještena u Novsku u konačnici nitko nije zadovoljan, poručila je i kako je pozdrav Za dom spremni! kompromitiran i kao takav neprihvatljiv.

“Moj je dojam da nitko u konačnici nije zadovoljan, smirili smo strasti i to je dobro, ali sigurno je da će se rasprava nastaviti, nadam se u okviru Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima i da će oni izaći s preporukama koje će u konačnici postići što je moguće širi konsenzus u hrvatskom društvu”, rekla je predsjednica u intervjuu za N1.

“Zabrane nisu dobre, naglasak treba staviti na edukaciju”

Proučavala je, kaže, praksu drugih država kada je riječ o simbolima totalitarnih režim i praksa je vrlo različita. Hrvatska treba naći model koji najbolje odgovara njenom društvu jer su podjele najgore od svega, “u njima se iscrpljujemo, gubimo iz vida sve što je danas bitno, a to je životni standard građana”, istaknula je Grabar Kitarović, ističući kako “u pravilu” nije za zabrane.



“Zabrane u načelu nisu dobre, izazivaju kontrareakciju, naglasak treba staviti na edukaciju i toleranciju. Treba prestati to stavljati u fokus pozornosti”, odgovorila je predsjednica upitana je li suglasna sa prijedlozima da se zabrani i pozdrav ‘Za dom spremni’ i petokraka.

“Ne smijemo si dopustiti da živimo u virtualnoj stvarnosti koju stvaraju marginalci s krajnje lijeve ili krajnje desne strane političkoga spektra. Moramo se usredotočiti na gro našeg stanovništva koje želi bolji život u Hrvatskoj”, poručila je.

“Nisam relativizirala značaj pozdrava ‘Za dom spremni'”

Istaknula je kako treba imati na umu da je Hrvatska pravna država i da je HOS-ov statut legaliziran “na način na koji je”. “Ja sam za primjenu pravne države u svakom pogledu, jer ako budemo nastupali tako da ćemo kao država ili Vlada odlučiti je li to dobro ili nije, a nije utemeljeno u zakonu onda je to isto opasan presedan i zato želim da se to riješi u atmosferi pune tolerancije, poštovanja i dijaloga, uključujući i HOS, da se to zakonski riješi i da se u budućnosti tako odnosimo prema svim totalitarnim režimima”, rekla je predsjednica.

Ocijenila je da izjavom kako je pozdrav Za dom spremni! stari hrvatski pozdrav kompromitiran ustaškim režimom, nije relativizirala značaj pozdrava.

“Ne bih se složila s time, tu sam rečenicu i ranije izrekla,(…) nitko me tada nije korigirao. U javnosti postoje različita mišljenja i različita mišljenja povjesničara, no moj je naglasak na ovom drugom dijelu, da je pozdrav kompromitiran i kao takav neprihvatljiv”, rekla je predsjednica.

“Apsolutno sam protiv bilo kakvog verbalnog delikta, ali treba naći finu granicu gdje počinje govor mržnje koji stvara trendove u društvu koje treba zaustaviti”, rekla je predsjednica osvrnuvši se na slučaj mladića iz Umaga koji je zbog povika “HDZ lopovi, lopine”, koji je izvikivao za posjeta premijera Andreja Plenkovića, prekršajno prijavljen. U dvije i pol godine mandata svašta sam doživjela, svakakve povike, ali mislim da kao političari moramo biti spremni na to da građani imaju pravo izražavati svoje mišljenje i svoje nezadovoljstvo i kroz poklike koje nam ne odgovaraju i koje nas vrijeđaju osobno, rekla je Grabar-Kitarović.

“Razlog dolasku ljudi su i ideološke podjele”

Iz Hrvatske je u zadnje tri godine iselilo oko 200.000 ljudi, od 1991. u Hrvatskoj je 223.000 ljudi više umrlo nego što je rođeno, problem je ogroman i treba ga rješavati kroz sustavne mjere, naglasila je predsjednica, uvjerena da su i ideološke podjele razlog odlaska ljudi iz Hrvatske.

Pohvalila je praksu subvencioniranja stambenih kredita za kupnju stanova i kuća, ali i ocijenila da problem demografije nismo shvatili ozbiljno.

“Stambeni krediti su svakako jedna od najboljih mjera i pozdravljam je, ali mislim da nismo dovoljno ozbiljno shvatili ovaj problem i da sve mjere trebaju biti usmjerene na poboljšanje demografske slike Hrvatske”, rekla je predsjednica.

“S premijerom sam razgovarala o tome i osnovano je Vijeće za demografiju, rad treba koordinirati i trebamo ići ka tome da se napravi dugoročni demografski program. Tada bi onda bilo i dobro vrijeme za jednu sjednicu o demografiji, mjerama demografskog oporavka i ostanka u Hrvatskoj”, odgovorila je predsjednica upitana je li razmišljala da premijeru predloži zajedničku sjednicu Vlade o tom problemu.

“Više sam kompatibilna s ministricom Divjak”

Predsjednica nije otkrila hoće li se ponovno kandidirati i očekuje li za to potporu HDZ-a. O tome ću vas na vrijeme izvijestiti, odgovorila je novinarki.

“Nisam došla ovdje čekati novi mandat ili raditi kako bih se svima svidjela. Došla sam raditi na programu, bitno mi je da mi savjest bude čista, da odradim mandat najbolje što mogu”, poručila je Grabar-Kitarović upitana za rezultate ankete po kojoj je najpopularniji političar u Hrvatskoj ‘Nitko’.

“Mislim da trebamo raditi u sinergiji. Više sam kompatibilna s ministricom Divjak, razmišljamo na isti način. Vican je radila na prvoj reformi i odradila je svoje i može pridonijeti, ali definitivno treba biti timski rad. Javnost ima pravo na rapravu. Zaustavit ću svaki ideološki prijepor”, rekla je predsjednica upitana je li za ‘tim Divjak ili Vican’, čime se aludiralo na sukob između Dijane Vican i Blaženke Divjak, dosadašnje šefice povjerenstva za kurikularnu reformu i ministrice znanosti.

Poručila je da sama nikada ne bi odlučila gdje njena kćer, gimnazijalka, treba nastaviti školovanje.

“Ne bih joj nikada odgovorila na to pitanje, nego bih kroz razgovor došla do toga da sama donese zaključak što učiniti. Ona je odlučila da će nastaviti školovanje ovdje, ona je sada u 3. srednje, ali je isto tako odlučila poslati pismo ministrici Divjak kako bi joj rekla što sve opterećuje školski sustav”, rekla je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović.

