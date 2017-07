‘I POSLIJE KARAMARKA – KARAMARKO!’ Beus žestoko napao Plenkovića i otkrio kako će se zvati stranka bivših HNS-ovaca

Bivši HNS-ovac Goran Beus Richembergh otkrio je u razgovoru za N1 televiziju da će se ove nedjelje održati osnivačka skupština nove stranke u kojoj će biti bivši članovi Hrvatske narodne stranke, uključujući i Anku Mrak Taritaš.

“Mi smo oformili klub nezavisnih zastupnika, pritisak s terena mnoštva građana koji vjeruju u liberalnu opciju natjerao nas je na razmišljanje da ljudima pružimo neku novu varijantu. U nedjelju će biti osnovana nova politička stranka građanskog centra. Ime koje ćemo predložiti će biti GLAS – Građansko liberalni savez”, kazao nam je Goran Beus Richembergh.

”Nova stranka obraća se svima, ali prije svega ljudima koji djeluju unutar demokratskog okvira građanskog centra. Naši sugovornici bit će ljudi koji sebe smatraju demokratima, liberalima, kojima je stalo do temeljnih vrijednosti liberalne demokracije, kojima je stalo do stabilnosti i kvalitete rada političkih institucija i kojima je stalo do više razine političke kulture”, kazao je bivši HNS-ovac.

Beus je, inače, na svom Facebook profilu žestoko napao premijera Plenkovića:



”I poslije Karamarka – Karamarko!

Lani u ovo vrijeme vlada Tihomira Oreškovića neslavno je okončala svoj kratki vijek, a Hrvatski sabor se pod velikim pritiskom javnosti sam raspustio. Mnogi su povjerovali da su time zaustavljeni Tomislav Karamarko i krajnja desnica u svom političkom pohodu na Hrvatsku. Nominalno ga je na čelu HDZ-a zamijenio Andrej Plenković, za koga su mnogi smatrali da predstavlja i zastupa bitno različitu, demokratsku i uljuđenu politiku. A gdje smo danas? Nije li na djelu i dalje Karamarkov koncept?

Sve ono za što se on zalagao danas je politička stvarnost. Ina je i dalje u rukama MOL-a, ploča u Jasenovcu je na istom mjestu, neprofitni mediji su dokrajčeni, kurikularna reforma je zaustavljena, represija zbog verbalnog delikta je u punom zamahu (‘kući će moći misliti što god tko želi, ali u javnosti će morati poštivati…’), Karamarkov recept o preslagivanju vlade s HNS-om bez izbora je uspješno implementiran čime je legalizirana politička korupcija na najvišoj razini, odnosi sa susjedima su dodatno zaoštreni, zakon o abortusu se po nalogu Ustavnoga suda mora iznova pisati, odnos prema Titu i antifašizmu je i dalje najvažnija tema, a zagovornici filoustaštva i Karamarkovi suradnici su najvažniji politički faktor i arbitri u sastavljanju vladajuće većine u glavnom hrvatskom gradu u kojemu nikad nisu imali više od 10% glasača.

Tomislavu Karamarku zapravo treba čestitati. Sve što je htio i naumio, s Andrejem Plenkovićem se ostvaruje”, napisao je.