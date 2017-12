I MALI DIONIČARI OKRENULI LEĐA RAMLJAKU: ‘Osiromašio je 15.000 ljudi, ponaša se kao vladar svega i svačega. Vrijeme je za ostavku’

Udruga manjinskih dioničara Agrokora traži ostavku od izvanrednog povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka.

Nakon što je Zagrebačka burza objavila kako obustavlja trgovanje dionicama tvrtki iz sastava Agrokora, a onda u srijedu ponovno počela s trgovanjem, dionice istih tvrtki počele su drastično padati. Kao posljedica predloženog nacrta Agrokorove nagodbe upravo će dioničari biti najveći gubitnici.

‘Nagodba je bila spin’

Na nacrt Agrokorove uprave promptno je reagirala Udruga manjinskih dioničara Agrokora koja je zatražila zaštitu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA). Smatraju da su jamstva koja su Agrokorove kompanije davale za kredite ništavna i da se ovim modelom američkom fondu Knighthead omogućava otimanje imovine hrvatskih građana vrijedne četiri milijarde kuna.



‘To je rekao samo povjerenik, ali nagodba je bila spin koji bi trebao po njima dovesti tu. Ako gledamo današnju kapitalizaciju nakon što je Ramljak rekao da smo izgubili sve, danas je vrijednost dionica u 10 sati 600 milijuna kuna manja nego što je bila prije. Mi vodimo spor oko nepriznavanja jamstava na Trgovačkom sudu, tražimo da Trgovački sud imenuje revizora koji bi utvrdio jesu li jamstva zakonita ili ne. Ramljak se nije osvrnuo na to, kao da je on vladar svega i svačega. On kao povjerenik mora prvo obavijestiti burzu, HANFA-u, FINA-u da ima prednacrt nagodbe. Ramljak manipulira cijenama dionica na burzi tvrdeći da ne vrijede ništa. Možda je on siguran da će ostati do kraja nagodbe, ja u to nisam siguran’, kazao je Miroslav Jeličić Purko gostujući u emisiji N1 televizije.

Dodao je kako je Ramljak svojim planom osiromašio 15.000 malih dioničara.

‘Želi osiromašiti i dobavljače, a na kraju će mirovinski fondovi i mali dioničari i more građana ostati bez nekoliko milijardi nečega, a zaradit će američki fondovi koji su supersonični da bi mogli doći u malu Hrvatsku i tisućama građanima uzeti ogroman novac. Imovina malih diončara prije Ramljakove izjave je bila oko milijardu kuna, Ramljak i savjetnici koštaju 500 milijuna kuna pa zaključite koji su interesi. Osigurao si je kada završi proces savjetničko mjesto u Agrokoru. Zna točno kako će nagodba izgledati. Ako si to ne osigura, ima pravo na naknadu od onih koji su mu to napisali’, kazao je Jeličić Purko.

Traže ostavku povjerenika Ramljaka

Upravo iz ovih razloga Udruga manjinskih dioničara Agrokora traži ostavku od izvanrednog povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka jer smatraju da nije kompetentan da vodi ovakav zahtjevan proces.

‘Izvedba procesa je nikakva za dioničare i dobavljače, nastupit ćemo vrlo oštro. Čekamo odgovore HANFA-e zbog 15 ugovornih odredbi u kojima se stekla kontrola nad Agrokorom. Javno tražimo njegovu ostavku, on više ne može voditi ovaj slučaj. Prvenstveno jer je u roll up ugovoru potpisao odredbu koja kaže da se ukoliko se osporavaju jamstva roll up dolazi na naplatu. Radi se o pravnoj terminologiji jesu li jamstva zakonita ili ne. Zašto bi ga podržavali? Nema podršku 15.000 malih dioničara. Da ima obraza pogledati ih, dao bi ostavku. Imao je vremena dogovoriti se s malim dioničarima’, kazao je zamjenik predsjednika udruge manjinskih dioničara Agrokora.

Dioničari bi ostali bez svega

Sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić dodao je kako je najgora moguća varijanta koja se u ovom trenutku može odviti je varijanta predstečajne nagodbe kojom bi dioničari ostali bez svega.

‘U slučaju kada dionice ne vrijede ništa, a što je promovirano koroz Linićev predstečajni zakon, ne gube samo mali doničari, već svi građani jer ni dionice u mirovinskim fondovima ne vrijede ništa’, rekao je, između ostalog, u razgovoru za N1 sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić.