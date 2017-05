I HRVATSKA NA UDARU GLOBALNOG HAKERSKOG NAPADA: Evo kako se zaštititi od opasnog virusa

Hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je u subotu upute kako se zaštititi od globalnog kibernetičkih napada, a u priopćenju MUP-a RH ističe se da Zavod za sigurnost informacijskih sustava intenzivno prati razvoj nove vrste računalne ugroze koja se tijekom petka, 12. svibnja proširila diljem svijeta, a poznata je pod nazivom Wanna Decryptor, Wannacry ili Wcry.

Riječ je o samoreplicirajućem računalnom virusu čija je osnovna zadaća kriptiranje podataka koji se nalaze na zaraženom računalu, podsjećaju iz MUP-a RH.

Kao način širenja Wcry iskorištava ranjivost MS17-010 te korištenjem EternalBlue/DoublePulsar alata ostvaruje pristup na ciljana računala. Također, postoji mogućnost da se u svrhu zaraze ciljanih računala odnosno informacijskih sustava koristi i phishing metoda na način da se ciljanom korisniku isporuči poruka elektroničke pošte sa zaraženim privitkom čijim se otvaranjem pokreće izvršavanje zlonamjernog koda, navodi se u priopćenju objavljenom na mrežnim stranicama MUP-a RH.

MUP RH navodi i popis sustava koji su podložni ovoj vrsti napada a to su: Microsoft Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 i R2 SP1, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 i R2, Windows 10, Windows Server 2016.



Preporuke za sve korisnike ranjivih sustava

Iz MUP-a RH navode i preporuke za sve korisnike ranjivih sustava.

“Provesti hitnu nadogradnju svih ranjivih sustava primjenom zakrpe za operacijski sustav s oznakom MS17-010 (KB4013389). Zbog visoke kritičnosti ranjivosti, Microsoft je izdao zakrpe i za nepodržane operacijske sustave (Windows XP SP2 i Windows Server 2003). Više informacija o zakrpi i ranjivosti prisutno je na stranicama proizvođača:

1.https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx

2.https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/

Ako primjena zakrpe nije moguća, onemogućiti SMBv1 protokol prateći sljedeću proceduru (ovisno o inačici operacijskog sustava): Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 i Windows Server 2012:

1. sc.exe config lanmanworkstation depend=bowser/mrxsmb20/nsi

2. sc.exe config mrxsmb10 start=disabled

Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 i noviji:

1. Radne stanice: Odabir opcije Control Panel -> Programs ->Turn Windows features on or off

Poslužitelji: Odabir opcije Server Manager -> Manage -> Remove Roles and Features

2. Onemogućavanje opcije SMB1.0/CIFS File Sharing Support

3. Ponovno pokrenuti računalo

Sustave koji nemaju administrativnu podršku, mogućnost nadogradnje ili postoji eksplicitna potreba za SMB protokolom verzije 1 potrebno je ukloniti iz računalne mreže.

Onemogućiti komunikaciju prema TCP mrežnim portovima 139 i 445 TCP u računalnoj mreži organizacije. Blokiranje mrežnog prometa prema spomenutim mrežnim portovima može imati štetan utjecaj na uobičajeni rad ostalih sustava u informacijskom sustavu!

Ažurirati antivirusne definicije na najnoviju inačicu.

S iznimnim oprezom pregledavati primljene poruke elektroničke pošte. Prema dostupnim informacijama, jedan od vektora zaraze je poruka elektroničke pošte koja u privitku sadržava PDF datoteku s poveznicom na kompromitiranu web stranicu ili se poveznica na kompromitiranu stranicu nalazi u samom tijelu poruke elektroničke pošte. U oba slučaja, poveznica dohvaća zlonamjernu HTA datoteku kojom počinje zaraza sustava i daljnje širenje zlonamjernog programa po računalnoj mreži.U slučaju primitka sumnjive poruke elektroničke pošte koja sadržava gornja obilježja, potrebno je obavijestiti odgovorne osobe unutar organizacije.

Također, naglašavaju iz MUP-a, treba osigurati postojanje sigurnosne kopije sustava (backup) koja je pohranjena na siguran način, izvan računalne mreže (offline).

U priopćenju se ne navodi tko bi mogle biti moguće žrtve kibernetičkog napada u Hrvatskoj.