KAKVO NAS VRIJEME ČEKA DANAS: I dalje hladno, novi snijeg će padati poslijepodne

U utorak će u većini Hrvatske biti umjereno do pretežno oblačno, u unutrašnjosti ponegdje i maglovito, a u unutrašnjosti je mjestimice moguć slab snijeg, osobito poslijepodne i navečer. Najviša dnevna temperatura između -5 i 0, a na Jadranu od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Na istoku zemlje će prevladavati oblačno i tmurno, ujutro mjestimice s maglom. Sunčana razdoblja očekuju se uglavnom u višim predjelima Papuka, Psunja i Krndije. Jutro vrlo hladno s temperaturom zraka od -13 do -10 °C, a poslijepodnevna uglavnom između -4 i -2 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj većinom oblačno, ujutro i prijepodne mjestimice i maglovito. Ponegdje iz niskih oblaka može pasti i koja pahulja snijega, uglavnom na području Banovine i Korduna. Zbog dijelom oblačne noći temperatura zraka bit će malo viša nego prošlih dana, ali će i dalje biti hladno, uz cjelodnevne minuse.

U Lici i Gorskom kotaru promjenljivo do pretežno oblačno, a mjestimice može pasti i malo snijega, osobito u drugom dijelu dana. Uz obalu djelomice ili pretežno sunčano, ali uz umjerenu, podno Velebita mjestimice i jaku i olujnu buru. Najniža temperatura u gorju oko -7 °C, a na moru uz obalu 0 do 3, na otocima i oko 6 °C, a najviša oko 9, u gorju -6 do -4 °C.



Najviše sunčanog vremena očekuje se na sjevernom Jadranu. Vjetar slab, u gorju do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura solujnim udarima.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 2 do 5 °C, u unutrašnjosti ponegdje i samo oko -3 °C, a najviša dnevna između 8 i 13 °C.

Na jugu Hrvatske slično – djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Povremeno uz više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše, i to uglavnom prema otvorenom moru. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka ujutro 4 do 7, a poslijepodne 10 do 13 °C.

HAK: magla mjestimice smanjuje vidljivost

Magla mjestimice smanjuje vidljivost i usporava vožnju u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Slavoniji, izvijestio je Hrvatski autoklub.

Magle ima i na autocestama A1 između Karlovca i tunela Mala Kapela, A3 Bregana-Lipovac između Nove Gradiške i Lipovca te na A6 Rijeka-Zagreb između Bosiljeva i Ravne Gore.

Zbog niskih temperatura u većem dijelu unutrašnjosti moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Vozače HAK poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i pripaze na sigurnu udaljenost između vozila.

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 na čvoru Jakuševec u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Zbog prometne nesreće na riječkoj obilaznici A7 kod odmorišta Vrata Jadrana u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine.

Pojačan je izlazak teretnih vozila na graničnom prijelazu Pasjak. Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.