HŽ JE PODBACIO, SLAVONCE SPAŠAVAJU AUTOBUSNI PRIJEVOZNICI: Uveli su izravne, kraće i ugodnije linije do mora – pogledajte cijene

Cijela država nedavno se zgražala voznim redom od Osijeka do pojedinih gradova na obali, kojeg je HŽ pompozno predstavio kao akciju ‘Vlakom na more’, a kojim bi od Osijeka od Šibenika trebalo putovati čak 24 sata. Nakon spektakularnog podbačaja hrvatske autobusne tvrke iz Slavonije pronašle su svoju priliku za zaradu.

DA NIJE TRAGIČNO, BILO BI SMIJEŠNO: HŽ ima akciju, ali ne spominje da ćete do Šibenika putovati, pazite sad ovo – 23 sata

Požeška autoprijevoznička tvrtka APP ovog ljeta nudi izravne linije za Istru i Dalmaciju te otok Krk, Pag i Vir, do kojih se putuje klimatiziranim autobusima uz Wi-Fi. Tijekom srpnja i kolovoza ta firma nudi šest direktnih linija te do cilja stiže za osam i pol sati.

‘VLAKOVI SU STARI U PROSJEKU 30 GODINA, NEODRŽAVANI, BEZ KLIME…’: Sabor raspravljao o lošem stanju u HŽ-u



Do Splita se može i preko BiH

Tu su svakodnevno i dvije linije Osijek – Split, na kojoj ćete do Šibenika putovati deset sati, piše Glas Slavonije. Cijena putovanja u jednom smjeru je 271 kunu. Do Splita ide i linija preko BiH, petkom i nedjeljom. Putovanje u trajanju od devet sati platit ćete 293 kune. Svakodnevno je moguće direktno iz Osijeka i do Pule, Poreča i Rovinja, sve do kraja kolovoza. Primjerice, do Poreča ćete putovati sedam i pol sati.

Izravne linije do brojnih gradova na moru

Izravne linije iz Osijeka ima i osječki Panturist. On vozi do Rijeke, Poreča, Pazina, Novigrada, Umaga, Zadra, Biograda na Moru, Šibenika, Trogira, Splita i Imotskog. Do Umaga se putuje 9,15 sati, a do Šibenika 15 minuta kraće od svojih konkurenata iz Požege, odnosno 9,45 sati. Panturist je također 10 kuna jeftiniji.