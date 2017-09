HVARANI STREPE ZA IDUĆU TURISTIČKU SEZONU: Zbog nevjerojatnog razloga mogli bi ostati bez tisuća gostiju

Iduće godine, kada Hvar bude obilježavao 150 godina organiziranog turizma, svi oni koji se na našem najsunčanijem otoku bave turizmom i žive od njega mogli bi se suočiti s grdnim nevoljama.

Nevolja može biti samo jedna – gubitak gostiju, a do toga bi, prema pisanju Slobodne Dalmacije, moglo doći ako se u 2018. godini ne povećaju polasci brzobrodskih linija iz Splita za Hvar. U tom slučaju europski turoperatori najavljuju da će bitno smanjiti ili otkazati svoje programe za dovođenje gostiju na Hvar.

NEW YORK TIMES POSVETIO VELIK ČLANAK OTOKU HVARU: ‘Raspojasane turiste tamo čekaju prijeteće poruke, mijenja se karakter otoka’

Brže od Londona do Splita nego od Splita do Hvara

Turoperatori ističu kako je problem u tome što gost dvaput brže stigne od Londona do Splita nego od zračne luke u Resniku do grada Hvara. Još ako sleti u Split kasno poslijepodne, a katamaran za Hvar mu otplovi u 15 sati, tada satima mora čekati na sljedeći brod ili prenoćiti do prvog jutarnjeg koji vozi za Hvar.



Svjesni problema, na takvo neodrživo stanje upozoravaju i sami Hvarani, tamošnja najveća hotelska tvrtka Sunčani Hvar i Turistička zajednica. Svi traže da se poveća broj brzobrodskih linija, a njihov vozni red uskladi s redom letenja avioprijevoznika koji dovode goste na taj otok. Usto, inzistiraju i na sezonskim linijama koje bi počinjale već početkom travnja kada ondje počinje predsezona, a ne u lipnju.

“Hvar je dosegnuo razvoj megadestinacije u nacionalnim okvirima, ali njegova povezanost s kopnom je ključni čimbenik koji određuje kvalitetuživota i gospodarski prosperitet. Trenutačna organizacija katamaranskih linija po svom broju, učestalosti i kvaliteti ne zadovoljava narasle potrebe turizma i lokalnog stanovništva. Zato tražimo da se unaprijedi katamaranska povezanost grada Hvara sa Splitom, s krajnjim ciljem da Hvar dobije vlastitu katamaransku liniju”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju gradonačelnik Hvara Rikard Novak.

TURISTI OTKRILI ŠTO IM SVE SMETA U HRVATSKOJ: ‘Bacate smeće iz auta, promet je k’o divlji zapad, konobari nas varaju…’

Stručnjaci: Hvaru treba 10 brzobrodskih linija dnevno

U špici sezone Hvar ima osam dnevnih brzobrodskih linija, odnosno 56 tjedno, no problem je u lošem rasporedu polazaka.

“U visokoj sezoni, tri jutarnja polaska su raspoređena u kratkom vremenskom razdoblju, zatim slijedi čekanje od pet sati do sljedećeg polaska, a kasni popodnevni i večernji sati su nepokriveni. Takav raspored reda vožnje nema nikakve veze sa slijetanjima u zračnoj luci. Više od 70 posto naših gostiju dolazi zrakoplovima, a ovakav raspored katamarana onemogućava im nastavak putovanja za Hvar. Ključni turoperatori kod planiranja porasta putnika za Hvar naglašavaju upravo taj problem kao najveću prepreku značajnijeg rasta”, dodaje gradonačelnik Novak.

Stručnjaci za pomorski promet kažu kako je za Hvar realno da ima bar deset brzobrodskih linija dnevno u punoj sezoni, a u predsezoni i posezoni barem šest dnevno. Uvođenjem još dviju brzobrodskih linija, kažu, kapacitet prijevoza bi se povećao za 1200 putnika dnevno.

TURISTI SE ŽALE NA VISOKE CIJENE JAVNIH ZAHODA: ‘Platio sam pet kuna, a samo sam prdnuo’