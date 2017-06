HVAR SVE SLIČNIJI SODOMI I GOMORI, GRADONAČELNIK NAJAVIO UVOĐENJE REDA: ‘Hodaju goli, nalijevaju se, padaju i povraćaju’

Britanski tabloid The Sun raspisao se o Hvaru kao o destinaciji idealnoj za turiste sklone porocima te mjestu u kojem policija baš i ne intervenira osim ako u pitanju nije teško kazneno djelo. Gradonačelnik Rikardo Novak to shvaća kao potvrdu srozavanja imidža otoka i planira nešto učiniti po tom pitanju.

Novak je najavio mjere kojima namjerava vratiti dobar imidž Hvaru. Objasnio je na koji način to misli postići. Ne može se tome pristupiti površno u smislu strožeg kažnjavanja koje bi moralo nešto riješiti. Mi želimo da do kažnjavanja i ne dođe, po meni je to zadnja mjera. Ali, ako ništa drugo ne pomogne onda ćemo ih “udarit po džepu”. Radi se o tome da se stvari dovedu u red. Pokrenuo sam akciju među ugostiteljima da se zajednički dogovorimo kako ćemo nastupiti jer sam ne mogu ništa napraviti.

Jučer je njihov ceh organizirao sastanak s kojeg ću dobiti izvještaj, a mi ćemo na prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeća o tome raspravljati. U ponedjeljak imamo konstituirajuću te onda slijedi svečana sjednica za Dan državnosti, nakon čega ćemo imati prvu radnu sjednicu. Pokušat ćemo utvrditi osnovna pravila ponašanja, pa tako i o tome da se po gradu ne može šetati takoreći gol i da se ne pije u parkovima i pred trgovinama i trafikama do iza ponoći. Onda ćemo raditi na tome da upoznamo goste s tim pravilima. Imamo za to društvene mreže i novine koje se dijele.

Treba paziti na razgolićene goste

Za one koji ne budu poštivali norme uljuđenog ponašanja imamo komunalne redare, a u privatnim objektima trebali bi biti zaštitari da ih upozore. Ako mogu po trgovinama redari paziti na krađe, mogu paziti i na razgolićene goste’, kazao je Novak za Slobodnu Dalmaciju.



Jedan od voditelja vodećih ugostiteljskih objekata objasnio je koliki su problem razulareni turisti koji divljaju hvarskim ulicama.

‘To što sada pokušava hvarski gradonačelnik je zbog teksta u britanskim novinama. Mislim da se promjena u strukturi gostiju dogodila paralelno s “Ultrom” te smo postali party destinacija. Da se slika nije promijenila prema vani, jest promijenila se, lošija je. Dolaze nam tako mladi Australci i Englezi koji piju kao na maturalnim večerima tj. doslovno se nalijevaju, čisto da se opiju i onda šetaju navečer gradom i preglasni su. To je promijenilo sliku Hvara kao mirne oaze za fine goste.

Teški gosti tjeraju pristojne

Slično se dogodilo u Bolu jedno vrijeme i imali su problema, ali se to sada opet vratilo nabolje. Međutim, Hvar je ipak među deset najboljih destinacija na svijetu te će bez obzira na to bogati gosti doći, ako ništa drugo onda zbog prestiža’, kazao je Ivan Kujundžić, voditelj restorana i noćnog kluba ‘Pasarola’ u Hvaru.

‘Kao voditelj radim drugu godinu. U naš objekt ne može se doći u majici “na špaline” i mlađi od 21 godine. Nakon dva sata je naš noćni klub jedna od dvije opcije u mjestu. Mladi gosti koje sam spominjao kada se napiju teški su, da ih pustimo u klub otišli bi nam drugi gosti.

Ali nije lako reagirati na vrijeme jer preko dana se ponašaju “normalno” dok noću idu s bocama uokolo, povraćaju i padaju. Ponavljam opet, a šta mi zaista možemo napraviti da se opamete? Možda bi pomoglo kada bi se uvela zabrana pijenja alkohola na javnim mjestima. Tako bi se dosta toga riješilo. Može se piti u klubovima, beach barovima i restoranima.

I za mlade treba naći mjesta

Definitivno podržavam inicijativu da se zadrže pristojni gosti, ali i ti mladi imaju novca te se i za njih mora naći mjesta u našoj ponudi. Mislim ipak da je prilagođavanje takvog tipa gostiju nama i naše prilagođavanje njima definitivno proces koji traje nekoliko godina’, objasnio je ugostitelj.

Župnik hvarske katedrale zadovoljan je najavama gradonačelnika.

‘Mislim da je dobra ideja upozoriti turiste već na brodu da znaju da ne dolaze na Divlji zapad. Ima neuviđavnog odijevanja. Ja razmijem ljetnu odjeću, ali nositi tange po pjaci, to stvarno nije normalno! Treba pozvati građane na suradnju. Mi na ulazu u katedralu imamo čovjeka već tri godine i to nismo uveli samo zbog nedoličnog odijevanja već su znali i dolaziti sa psima, jesti sladoled i prljati. Meni su slali protestna pisma te su neki išli tako daleko da bi izjavili “Bogu je svejedno”!’, požalio se Plenković.