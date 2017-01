HSS-ovci U ŽESTOKOM OBRAČUNU: Petrir: ‘Njegova vladavina će završiti kao i druge tiranije’; Beljak: ‘Za razliku od mene, ona je sve dobila na pladnju’

Žestoki sukob suspendirane HSS-ovke Marijane Petir i njenog stranačkog staro-novog šefa Kreše Beljaka se nastavlja. Dok ona tvrdi da je on izabran nelegalno, Beljak ističe da Petir ne zna kako stvari funkcioniraju.

Iz HSS-a neću izaći, očekujem da Ministarstvo uprave odradi svoj posao, ustvrdila je HSS-ovka Marijana Petir ističući kako je pobjeda Kreše Beljaka na izborima za predsjednika stranke bila očekivana.

“To je bilo i očekivano jer je ta skupština bila pripremljena, bazirana na ilegalno održanim skupštinama općinskih, gradskih i županijskih organizacija HSS-a, s lažnim delegatima. Eliminiravši sve protukandidate, bilo je sasvim očekivano da je Krešo Beljak sebi očistio put kako bi i dalje ostao na čelu Hrvatske seljačke stranke. Zanimljivo je pratiti komentare na društvenim mrežama uglednih ljudi i članova HSS-a koji tvrde da su delegati, a nisu bili dobili poziv na izbornu Glavnu skupštinu, poput bivše dubrovačko-neretvanske županice Mire Buconić ili pak nekih koji se hvale da nisu bili delegati ali su glasovali na izbornoj skupštini. Dakle, očekujem da Ministarstvo uprave konačno odradi svoj posao jer je odavno primilo podneske suspendiranih članica i članova HSS-a. S obzirom na to da je izborna Glavna skupština održana na temelju ilegalnih skupština općinskih, gradskih i županijskih organizacija, jasno je da nije legalna”, izjavila Petir.

Politički fijasko na lokalnim izborima?

Na pitanje što će poduzeti ako od Ministarstva ne dobije odgovor te hoće li ostati u stranci, odgovara: “Ovo što se događa u HSS-u nije samo pitanje Statuta stranke, već je to i pitanje poštivanja Zakona. Krivotvorenje je kazneno djelo a u HSS-u su krivotvorene skupštine i potpisi delegata. Očekujem da Ministarstvo uprave postupi po Zakonu, no ako ništa ne poduzme to će biti pokazatelj da u Hrvatskoj imamo krizu institucija, a toleriranje bezakonja sasvim sigurno nije u skladu s politikom ove Vlade. Za mene uopće nema dvojbe da se mora istražiti ono što se događa u HSS-u i u drugim političkim strankama, i tome se treba stati na kraj jer – dok nemamo demokraciju unutar političkih stranaka – ne možemo očekivati ni demokraciju u društvu. Ja sam poduzela sve što sam trebala kao članica HSS-a i kao dužnosnica stranke kako bih na vrijeme upozorila na to što se događa u HSS-u. Sa članovima HSS-a ću i dalje imati korektne odnose a iz HSS-a neću izaći, kao što je to Krešo Beljak očekivao. Njegova vladavina će proći i završiti kao što su i mnoge tiranije završile a diktatori sišli sa svojih stolaca, samo je pitanje što će ostati od HSS-a. ”



U slučaju da joj se ukine suspenzija, a Ministarstvo ne učini ništa nastavit će surađivati s članovima u stranci, kaže, a “Beljak će vrlo brzo doživjeti svoj politički fijasko i politički pad”. Dodala je kako čeka da vidi kako će građani na izborima reagirati na Beljakovu samovolju.

‘Ne može Petir govoriti ružne stvari o meni i proći nekažnjeno’

Za razliku od Petir, Beljak vjeruje da je HSS s njim dobio priliku za novi početak te da je stranka politički relevantna zato što je garnitura kojoj je on na čelu osvojila pet mandata. Istovremeno ističe kako Ministarstvo nije mjerodavno “za stvari o kojima Petir govori”. “Ministarstvo uprave odobrilo je Statut HSS-a i sve što je napravljeno je u skladu sa Statutom, što su potvrdili Statutarno povjerenstvo i Nadzorni odbor. Kraj priče. I Marijana to jako dobro zna. Nemam jednostavno što tu komentirati. Pa, nisam lud da radim protiv Statuta. Marijana Petir uopće ne zna kako funkcioniraju stvari. Ne može Marijana govoriti o meni ružne stvari i očekivati da će to proći nekažnjeno. To tako ne ide. Ali ona mora doći tu u stranku i objasniti, ona mora doći i pisati obrazloženje. Uostalom, nije ovo prvi put da je suspendirana”, kaže Beljak dodajući kako je uz Petir svega nekoliko članova suspendirano.

Pritom dodaje: “Marijana Petir bila je potpredsjednica stranke, sve je dobila od stranke, bila je saborska zastupnica u dva mandata, zamjenica župana. Sve je dobila od stranke na pladnju i sada pljuje u zdjelu iz koje je 20 godina jela, u zdjelu iz koje je odrasla, koja joj je stvorila karijeru – za razliku od mene koji sam se sam borio. Za mene stranka nikada nije stala. Ja sam postao gradonačelnik zahvaljujući svojem radu i angažmanu u Samoboru. Žao mi je što se pokušava sada prikazati da u stranci postoje dvije strane. Koje dvije strane? Nema dviju strana. Ne postoje dvije strane. Postoji HSS i protivnici HSS-a.”

HSS-ove mjere za Vladu

Beljak je najavio i dvije mjere koje će HSS uskoro predložiti Vladi. “Prva se zove decentralizacija društva tako da se ojačaju općine, da im se omogući da zadrže stanovništvo na svojem području i da idu s mjerama privlačenja mladog stanovništva. Također, da se mladim obiteljima omogući da mogu živjeti u svojem kraju, a ne da idu u Irsku ili Njemačku. Na taj način nema demografske obnove, nema ničega i mi ćemo kao nacija nestati, postati neodrživi”, kazao je Beljak.