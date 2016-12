HRVATSKU ĆE DANAS IPAK ZABIJELITI SNIJEG! Meteoalarm izdao žuto upozorenje, doznajte što nas očekuje za Novu godinu

Prema prognozama DHMZ-a veći dio Hrvatske tijekom današnjeg dana prekrit će tanak snježni pokrivač, a zatom slijedi razvedravanje, sunčano ali hladno vrijeme.

Kako sada oblaci stoje, čini se da osim bijelog Božića nećemo imati ni snježnu Novu godinu.

U većini kopnenih područja tijekom dana očekuje nas oblačno vrijeme uz povremenu kišu i snijeg, a u gorskim predjelima se očekuje i stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Na Jadranu i na krajnjem istoku zemlje promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, u gorju sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 1 do 6 na kopnu te od 9 do 14 °C na Jadranu, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

U NOVU GODINU SA SNIJEGOM? Nakon sunčanog vremena dolazi zahladnjenje i oborine



Potencijalno opasno vrijeme

Glavni grad Hrvatske očekuju temperature između 2 i 4 °C te pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom i snijegom, a u okolnom gorju očekuje se stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Zbog najavljenog snijega i mogućeg stvaranja poledice Meteoalarm je izdao žuto upozorenje kojim signalizira na potencijalno opasno vrijeme.

‘Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima. Ostanite informirani o očekivanim meteorološkim uvjetima i izbjegnite moguće rizike’, upozoravaju iz DHMZ-a.

Upozorenje za Jadran

Upozorenje je stiglo i za Jadran gdje su mogući mjestimični udari tramontane i bure od 35 do 60 čvorova. Očekuje se jaka i vrlo jaka, mjestimice i olujna bura i tramontana. More umjereno valovito i valovito, na otvorenome i jače valovito. Postupno razvedravanje u drugom dijelu dana prvo uz obalu. Na otvorenome moru, i to uglavnom južnog dijela, još je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom.

Nakon današnjih oblaka, kiše, snijega koji bi se pri dodiru s tlom mogli lediti dolazi nam sunce. Već od četvrtka cijelu zemlju očekuje pretežno sunčano i stabilno vrijeme, a od petka u unutrašnjosti mjestimice uz maglu. Vjetar će biti većinom slab, u četvrtak umjeren sjeverac.

Na Jadranu će umjerena i jaka bura i tramontana od petka postupno slabjeti. A prema kraju tjedna padat će i temperature koje će se spustiti i do -10 u nekim dijelovima Hrvatske.

Novogodišnja noć

Ukoliko planirate Novu godinu dočekati na otvorenom, toplo se obucite jer noćne temperature idu ispod nule. Prema prognozi DHMZ-a novogodišnja noć u većini krajeva bit će vedra ili tek djelomice oblačna, ali svakako bez oborina. U unutrašnjosti će biti i prilično svježa, s temperaturama u noćnim satima uglavnom ispod nule.

Nova prilika za snijeg očekuje se već početkom sljedećeg tjedna kada bi mogao padati u velikom dijelu Hrvatske, uključujući nizine pa čak i u nekim najjužnijim predjelima. Ali za sigurniju prognozu o debljini mogućeg novog snježnog pokrivača ipak će trebati pričekati još koji dan.

HAK-ova prognoza

Hrvatski autoklub za srijedu najavljuje, zbog niskih temperatura, na cestama u unutrašnjosti poledicu, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Na cestama u središnjim i gorskim područjima moguće su potreškoće u prometu zbog snijega i stvaranja tanjeg snježnog pokrivača pa se vozači upozoravaju da na put ne kreću bez zimske opreme.

Zbog mjestimice olujne bure moguće su poteškoće duž Jadranske magistrale (DC8) te na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica, a mogući su i problemi u trajektnom i katamaranskom prometu.