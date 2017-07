HRVATSKOM NACIONALNOM BLAGU PRIJETI DEVASTACIJA: ‘Juga je bar to znala čuvati, rušili su vikendice i generalima JNA’

Samo u zadnje dvije godine, u Plitvicama je izdano 36 građevinskih dozvala. Prosvjeduje uprava parka i eko-udruge, a UNESCO prijeti brisanjem s liste svjetske baštine. Sada protiv gradnje prosvjeduju i veterani. No bageri i mješalice ne staju

Stotinjak, dvjesto metara od Velikog slapa, neposredno uz potok Plitvice, niču apartmanska naselja – “ekološka”, naravno. Odgovor zašto se zida u nacionalnom parku možda leži u cijeni noćenja koja doseže i petsto eura za noć.

PLITVICE: Branitelji prosvjedovali protiv apartmanizacije Plitvičkih jezera

Prije mjesec dana plitvički branitelji podigli su šator; vojnički šator, što opremom i ikonografijom neodoljivo podsjeća na onaj iz Savske, no ovoga uz potporu cijele Hrvatske. Šator nije slučajno baš na tom mjestu – odmah pored drvenog mosta iznad najpoznatije plitvičke vizure – Velikog slapa.



UNESCO NAS UPOZORIO: Plitvice bi zbog dva ključna problema mogle ostati bez statusa zaštićene svjetske baštine

Nekoliko desetaka metara kroz šumu je vidikovac s kojega puca pogled na Veliki slap i predivna, zeleno-plava jezera dolje u dubini. A gore, kojih sto ili dvjesto metara iznad, rulaju bageri, dizalice dižu, kamioni dovoze, strojevi grme, beton lije…

‘Kamion će srušiti most, a onda zbogom Plitvice’

“Ovdje smo zbog prevelike apartmanizacije. Ovo područje, selo Plitvica, nema ni odvodnju ni kanalizaciju, pa kako se može graditi? Prema našim informacijama, otpadne vode slijevaju se u jezera, a vodu ovi apartmani uzimaju izravno iz potoka koji tvori Veliki slap. Strahujemo da zato slap i presušuje«, kaže za Novi list Mihovil Bićanić, zamjenik načelnika općine Rakovica, koji je u šatoru s braniteljima. Bićanić pokazuje snimke kamiona koji prelaze mali drveni most: na prilazu mostu jasno je istaknut prometni znak koji brani prelazak vozilima težim od tri tone, ali snimke i fotografije pokazuju labudice kako preko mosta voze bagere – trideset, četrdeset, pedeset tona…

“Ispod mosta je špilja povezana s Velikim slapom. Ako se most sruši pod težinom nekog kamiona, mogao bi se srušiti i Veliki slap, a onda, zbogom Plitvice…”, govori Bićanić.

Ali – sve je legalno. Investitori grade na temelju građevinskih dozvola, uredno izdanih na temelju Prostornog plana.

Kriminalni prostorni plan

‘TO BI BILA NACIONALNA SRAMOTA!’: Hoće li UNESCO uistinu izbrisati Plitvice s liste zaštićene svjetske baštine?

“Taj prostorni plan je kriminalan”, tvrdi predsjednik Stožera na obranu Nacionalnog parka Plitvička jezera Marijan Matković.

“Usvojio ga je, Sabor, uz blagoslov iz županije, u mandatu ministrice graditeljstva Anke Mrak Taritaš. Ipak, u tome su sudjelovale sve vlade, procesi omogućavanja ove gradnje traju već više od deset godina. U posljednje dvije godine, koliko mi znamo, izdano je trideset šest građevinskih dozvola. Uprava nacionalnog parka se bunila, ali isključili su ih iz odlučivanja”, tvrdi Matković.

Prosvjednici prostiru snimak sela Plitvica koji je 1965. načinila JNA, snimku od pred nekoliko godina, te najnovije snimke.

Pa i generalima JNA su rušili vikendice

“Vidite, na ovome vojnom snimku vide se samo stari objekti. Danas, vidite ova apartmanska naselja. I još se gradi«, kažu nam Ivica Jandrić i Nikola Turkalj iz braniteljskih udruga Rakovice i Plitvičkih jezera. »’Juga’ je to jako dobro štitila, nisu dopustili nikakvu devastaciju: kad je neki general JNA ovdje bio sagradio vikendicu, odmah su mu je srušili. A danas, odumrijet će nam jezera: apartmani crpe vode iz potoka Plitvice, fekalne vode otječu u jezera. A nije to jedini problem: stručnjaci tvrde da Prošćansko jezero već odumire, samo mu gornji sloj još ima kisika, u dubini voda samo stoji. A jezera žive tako što se u njima dva puta godišnje izmijeni sva voda. Sada, sve je to ugroženo”, prenosi Turkalj što je čuo od prirodoslovaca.

“Mi nismo stručnjaci. Nismo ni ekološki osviješteni kao što su zaštitari prirode. Ali znate zašto smo ovdje? Pa mi ovdje živimo! Ovaj park hrani cijelu regiju, pa ako mi ovo dopustimo, tko će spriječiti? kažeTurkalj dodajući kako su osam mjeseci obilazili institucije, ministarstva, ali uzaludno, “Saslušali su nas, ali poduzeli nistu ništa. Bili smo prisiljeni dići ovaj šator, nismo to učinili samo zato da se slikamo. I varaju se ako misle da ćemo odustati. Pred velikim su problemom”, upozorava Turkalj.

Sve legalno, novac daje i EU

Na tablama je očito da je gradnja ne samo legalna nego i poticana od strane EU.

Strukturno-investicijski fondovi EU, izgradnja i opremanje turističkog naselja ‘Fenomen Plitvice’. Korisnik: Potestas. Ukupno: 40 milijuna kuna, EU 10 milijuna kuna. Razdoblje: od 13. siječnja 2017. do 13. rujna 2018. Projekt sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

To ističe i šef gradilišta. Želio je ostati anoniman, ali je ljubazno razgovarao s novinarima, ističući da sve govori u osobno ime.

“Imamo sve dozvole i sve radimo po zakonu. Ovaj je projekt prepoznala i Europa. Bila nam je inspekcija, svi su papiri čisti, sve je uredno, tu nitko ništa ne mulja, ne skriva. Ljudi su dobili uredne dozvole, proces je trajao godinama, kupili su zemljište, firme su angažirane na javnom natječaju, i sad vam netko stane na put, i kaže – ti ne možeš raditi. Pa kakvo je to ponašanje?! To je strašno! Pa i ja sam bio branitelj! Bila mi je i dužnost i čast braniti Hrvatsku, ali što bih ja sad trebao: ometati ljude na poslu? Zabranjivati? Smetati? Pa tim prosvjedom i meni se ugrožava posao! Mi točno znamo što smijemo, što ne smijemo – sve nam je propisano. Pa prošlo je vrijeme muljanja! Prosvjednici tvrde da će izvori presušiti. Pa možda će za pedeset godina biti apokalipsa! Ali, čekajte, ljudi, ovo se ne rješava ovako! Pa ovo je Teksas!”, govori za Novi list.

Prosvjednici, međutim, kažu da ih graditelji ne zanimaju, i da protiv ljudi nemaju baš ništa te ističu: “Zanima nas tko je to sve omogućio.”

‘Kućice’ od 120 kvadrata

Tik do gradilišta živi Petar Ivanković, starosjedilac, koji je radnik na održavanju električnih brodova u Nacionalnom parku. Njegova kuća sagrađena je još sedamdesetih.

“Dozvole su date, a jesu li trebale biti, to je druga priča. Veliki slap je blizu, još prije Domovinskog rata ovdje se govorilo o izmještanju cijelog ovog sela, a vidi sada ovo” zgraža se Ivanković dodajući kako je selo Plitvica minijaturno “tu živi petnaestak, dvadesetak starosjedilaca”, kaže Ivanković.

“Prostorni plan donijeli su svi – općina, županija, Sabor… Potpisalo ga sto inženjera, doktora, magistara… Sve izglasano, legalno… E sad, je li logično da se ovdje grade, kako kažu, apartmanske kućice od 120 kvadrata? Pa budimo realni – kućica od 120 kvadrata nije kućica, nego kućetina!”, dodaje.

Ivanković je pored svoje stare kuće podignuo malu drvenu izbicu od 35 kvadrata.

“Dozvolu sam čekao tri godine. A neki za ove ‘kućice’ dozvole dobiju za mjesec dana. Pa da, logično…”, sarkastično je zaključio.