HRVATSKO-TALIJANSKI RAT ZBOG SKUPOCJENOG GRUMENA: Susjedima podbacila sezona pa se sjatili u Istru, cijena grama – 350 eura

Revolt hrvatskih sakupljača tartufa izaziva dolazak talijanskih ‘kolega’ koje su do šume Svetog Marka stigli iz pravca Motovuna vadeći iz zemlje ovu vrijednu gljivu.

“Danas su tu dvojica, no za koji dan bi mogli doći deseci njih”, opisuju za Piccolo ogorčeni mještani koji se bave sakupljanjem tartufa. Razloga za strah vide u činjenici da se prikupljanje tartufa dozvoljava na sve više, ali sve manjih površina. Brinu ih i podaci iz Italije prema kojima je ovogodišnja sezona tartufa u toj zemlji podbacila zbog iznimno toplog ljeta i rijetkih oborina. Zato je na početku sezone berbe tartufa cijena skočila na 350 eura za sto grama ove gljive.

Dozvole talijanskim sakupljačima

Kako bi mogli ući u šumu Svetog Marka, koja je među najbogatijima tartufima, i to zajedno sa svojim psima, talijanski sakupljači uredno su za to nabavili dozvolu. Riječ je o tjednoj dozvoli koja stoji 66 eura, dok ona za cijelu sezonu, što ju sakupljačii obično i nabavljaju, košta 230 eura, te vrijedi od 15. rujna do 31. siječnja.

Bez obzira što Talijani nisu prekršili zakon, Istrijani se bune protiv njihovog dolaska, te upozoravaju kako nemaju dozvole za komercijalno prikupljanje tartufa. Zato su Talijane prijavili upravi šuma u Buzetu, no nikakve reakcije na tu prijavu nije bilo.



Tko će sve smjeti u berbu tartufa?

“Osim toga, mi ne možemo ići u lov na tartufe u Italiju, dok oni u Istru dolaze jako jednostavno, jer im se pristup olako dozvoljava”, ističu hrvatski sakupljači tartufa napominjući kako bi ove godine u Istri moglo biti izdano oko 500 dozvola što je puno manji broj nego prethodnih godina. Svi sakupljači ove će godine u šumu moći povesti i svoje pse dresirane za lov na tartufe, kao i još jednog pomagača. Definirana je i dužina noža kojim se mogu koristiti: dozvoljena dužina mu je 15 centimetara a širina osam.

Kako je sezona berbe tartufa već počela na terenu su već i šumari i drugi nadležni inspektori koji provjeravaju imaju li sakupljači dozvole. Onima koje zateknu bez dozvole prijeti kazna od 400 do 4.000 eura.

Oni koji prodaju tartufe trgovcima na veliko moći će to činiti za cijenu kakva je u Istri vrijedila i lani – od 500 do 800 eura za kilogram bijelog tartufa prve kategorije, 200 eura za one niže klase, te 100 eura za crne tartufe. Zaradu će ostvariti tek pravi trgovci. Naime, prema službenim podacima lani su u Istri prodane gotovo četiri tone bijelog tartufa, te još 4,7 tona crnog.