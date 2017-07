HRVATSKIM CARINICIMA PREKIPJELO: Prijete štrajkom usred turističke sezone, a evo što je bila kap koja je prelila čašu

Carinski sindikat Hrvatske najavio je mogućnost štrajka i to usred turističke sezone, a kao razlog naveli su “maćehinski” odnos carinske uprave i ministarstva financija prema carinskim službenicima, ali i niz problema koji se, tvrde carinici, gomilaju već godinama. Neki od njih su različiti koeficijenti za plaće koji su veći u Poreznoj upravi, nedostatak službenika, neplaćeni odrađeni prekovremeni sati.

U Carinskom sindikatu Hrvatske navode kako im cilj nipošto nije “minirati” turističku sezonu niti su sami namjerno birali tajming mogućeg štrajka, no, kako kažu, više ne mogu čekati. Carinske službenike na prijetnju štrajkom naveo je nedavni prijedlog uredbe o koeficijentima koji je pristigao od strane Carinske uprave i za koji se bore da ne postane uistinu važeća uredba.

Sporno je u toj potencijalnoj novoj uredbi to što bi, unatoć povećanju ukupne mase plaća, veću plaću dobili samo pojedinci, a ne i “operativci”, odnosno oni koji nose cijeli posao.

‘Probleme carinskih službenika sustavno se ignorira’

S obzirom da su Ministarstvu financija uputili zahtjev za mirenje, što je zakonski preduvjet za štrajk, a od ministarstva u ovim trenucima nisu dobili nikakvu povratnu informaciju, do štrajka bi trebalo doći vrlo brzo.



“Problemi koji se gomilaju godinama, nitko iz Carinske uprave niti ministarstva financija nije imao volje rješavati. Pritom mislim na sve ministre financija, od Linića na dalje, jednostavno nemaju sluha za nas. Žalosno je da za nas nema sluha niti Carinska uprava. Naši problemi nisu došli preko noći, godinama šaljemo dopise, pokušavamo ostvariti socijalni dijalog, ali ne samo da ne nailazimo na razumijevanje, nego nas se sustavno ignorira”, rekao nam je u telefonskom razgovoru Rino Štorić, predsjednik Carinskog sindikata Hrvatske.

Manje plaćeni od Porezne uprave

Štorić kao jednu od glavnih nepravednosti prema carinskim službenicima navodi situaciju iz 2012. kad je Vlada, na prijedlog Carinske uprave, četiri mjeseca beneficiranog radnog staža godišnje na kojeg su imali pravo carinski službenici, u svrhu uštede, smanjila na dva. Iz Vlade su tad tvrdili da su tim potezom uštedili čak 7 i pol milijuna kuna, međutim, ono što su napravili s tim novcem, kap je koja je carinskim službenicima prelila čašu. Naime, novac od te uštede iskoristio se za povećanje plaće rukovodećem kadru u Carinskoj upravi, dok su carinski službenici izvisjeli.

Novi udarac na carinske službenike stigao je i kad im je, kao i svima zaposlenima u državnoj službi, Vlada smanjila plaću za 3%. Međutim, iz Carinskog sindikata tvrde da su i za tu odluku Vlade imali razumijevanja i strpljenja, ali da ih najviše smeta stalan nepošteni i degradirajući odnos prema njima.

Loši uvjeti rada, male plaće u odnosu na rad te najlošiji status unutar Ministarstva financija kao i neplaćeni prekovremeni sati, nedostatak službenika još su neki od problema koje je istaknuo Štorić. Prijedlog nove uredbe dodatno produbljuje i neujednačenost u primanjima između zaposlenih u carini i onih u Poreznoj upravi, a obje uprave dio su istog ministarstva.

Čeka se Marićev odgovor

Koeficijent složenosti poslova u Poreznoj povećava se s 1,038 na 1,067, dok carinicima ostaje 0,873. Iako, nova uredba predviđa za carinike 2% povećanja dodataka na uvjete rada, to neće promijeniti stvari stvari na bolje, tvrde iz sindikata.

“Sad je sve na Vladi, ministarstvu financija i Carinskoj upravi. Mi zaista imamo najbolje namjere ovo riješti bez štrajka, kroz mirenje. No, ako to ne bude moguće, do štrajka će doći”, zaključio je Štorić.

Ukoliko do štrajka zaista dođe, to će značiti nepregledne kolone, blokadu granica i ogromne probleme za sve one koji su za svoj odmor odabrali baš Hrvatsku.