HRVATSKI VINARI U PANICI: ‘Došli smo do ruba opstojnosti i više ne znamo što učiniti da se spasimo’

Hrvatska je dosad, tvrde vinari, umjesto zakona o vinu imala skup prilagođenih propisa s nizom propusta, a do kraja godine Sabor bi trebao izgalsati zakonske okvire u kojima bi vinari konačno trebali djelovati u skladu s odredbama EU, ali i onima koje imaju države najznačajniji proizvođači vina.

Pa iako ih to veseli, hrvatski se vinari susreću s novim problemima. Potvrđuje to i ugledni enolog i direktor PZ Vrbnik Marinko Vladić ističući kako su mu sve potvrdile njegove kolege Vlado Krauthaker iz Kutjeva i Leo Gracina s Krka.

“Došlo je do strahovitih promjena u ekosustavu, posebno u sastavu i kvaliteti ozonskog omotača, zbog čega smo došli do ruba opstojnosti tako da ni sami ne znamo što brže poduzeti. U svega nekoliko desetljeća došlo je do enormnog zatopljenja koje prijeti katastrofom. Neću reći da sve zajedno sliči na vrijeme s početka prošlog stgoljeća, kad je filoksera uništila naše vinograde i natjerala na iseljavanje na tisuće stanovnika Hrvatske, ali nastavi li se tako, bit će i gore od toga. U jednu ruku, kad bismo berbu organizirali u terminima koji su donedavno bili uobičajeni, došlo bi do nestanka vina. Pojavilo bi se neko novo piće, ali to više ne bi bilo vino”, kaže uza Novi list Vladić pojašnjavajući kao zbog zatopljenja grožđe sazrijeva znatno ranije i da bi u slučaju da ga beru s prelaska rujna na listopad ono imalo više od 16 posto alkohola.

Tako vinogradari kreću u berbu sada, PZ Vrbnik u petak, 8. rujna s ciljem, tvrde da ne dobiju vino koje nitko ne bi želio piti i koje bi ih odvelo u propast. No, to neće riješiti problem već još poneko rješenje.



Prevara s uvoznim vinima

“Moj je naglasak na povećanju prinosa po jedinici, trsu ili hektaru. Za sada su mnogi skeptični prema takvoj metodi, no mislim da bi ona dala rezultata. Vinogradari su naime zbunjeni jer sve donedavno nekim se sortama, da bi dobile na kakvoći – skidao prinos. Bojim se da zbog klimatskih promjena moramo primijeniti suprotnu metodu, inače nisam siguran gdje ćemo stići. Ili kad bih se malo našalio – morat ćemo lozu cijepiti na kaktus koji je termofilna biljka”, naglašava Vladić koji se osvrće i na novi zakon. Tvrdi kako će on uvesti znatno više reda. Ipak, smeta ga što je ostao izraz “vrhunsko” koji EU ne prepoznaje, što su ostale markice kojih također u Uniji nema.

Ono na čemu je Vladić jako inzistirao u Zakonu, zabrana je držanja domaćih vina, proizvedenih u određenom podrumu, s onima uvoznima. Po njemu na taj se način u cijelosti gubi nadzor nad čistoćom vina. “Teško je vjerovati kako takav proizvođač-uvoznik neće odvrnuti ventil s nekim jeftinim španjolskim vinom i u nekom suvislom ga omjeru uliti u svoje kvalitetno, sortno vino. Na taj način nastaje klasična prevara. Dakle, da uvozu, ali u razdvojenim kantinama. Proizvođači naprosto u svom podrumu ne smiju imati uvozno vino”, kaže za Novi list Vladić nezadovoljan tom vrstom odredbi.

Ipak, na kraju kaže kako će novo zakonodavstvo olakšati proizvodnju i povećati izvozne potencijale.