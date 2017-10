HRVATSKI MIROVINSKI FOND ULAGAO MILIJARDE U AGROKOR: Urušavanje koncerna znači i drastično smanjenje mirovina?

Hrvatski mirovinski fondovi od početka godine izgubili su zbog krize u Agrokoru nekoliko milijardi kuna. Iako se taj gubitak može nadoknaditi, rizična ulaganja u poslovanje brojnih koncerna povlače pitanja o budućnosti sigurnih mirovina u Hrvatskoj.

Iako se ulaganje u dionice i obveznice tvrtki koncerna Agrokor smatralo sigurnom investicijom, poslovni krah najvećeg koncerna u Hrvatskoj izazvao je zabrinutost među stručnjacima.

Jedan je stručnjak za mirovinski sustav, koji je želio ostati anoniman, za 24 sata iznio ovaj problem.

Građani šokirani stanjem na mirovinskom računu

“Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na ovom nije radila, a Hagena (agencija koja je trebala nadzirati ulaganja mirovinskih fondova u vrijednosne papire) “utopila” se u Hanfi pa mirovinski fondovi već godinama praktički ulažu u ono što žele”, izjavio je, dodavši kako problem nije samo u Agrokoru.

“Problem je u tome što mirovinski fondovi ulažu naš novac kamo god hoće, uključujući rizične poslove, poput nedavnih ulaganja u jedno privatno turističko poduzeće bez procjene rizika, bez ozbiljnijih analiza…”.

Fondovi su već sada izgubili ogromne iznose zbog situacije u Agrokoru, a građani su još početkom svibnja ostali šokirani stanjem na svome mirovinskom računu.

“Šokiralo me kad sam dobila izvješće AZ mirovinskog fonda jer mi je ukupni iznos u odnosu na prošli mjesec bio manji oko 2000 kuna. Objasnili su mi da je to zbog Agrokora i stanja na tržištu dionica. Pa baš hvala premijeru da ima sve pod kontrolom i da se brine za nas koji nećemo imati niti saborske niti povlaštene mirovine…”, navela je jedna gospođa za spomenuti list.

Slično je doživio i gospodin koji je dostavio izvješće prema kojem je vidljivo da je u PBZ Croatia osiguranju od početka veljače do kraja travnja izgubio oko 1500 kuna.

‘Zadnji tren je da se nešto napravi’

“Ukoliko propadnu mirovinski fondovi, bit će to financijski tsunami za milijun i pol ljudi jer će njihova ulaganja postati bezvrijedna. Oni posvuda gube, gube na Ledu, i u regiji gube na svim Todorićevim poslovima u koje su ulagali, pad Agrokora ruši Crobex i cijelo tržište. No kamo sreće da je to samo Todorić. Jer, primjerice, AZ kod njega ima manje od jedan posto portfelja. To je savladiv gubitak, ali problem je što mirovinski fondovi ulažu u rizične plasmane. Izgubili su, navodim samo kao primjer, na Našicecementu, gubit će u nekim turističkim investicijama… Oni ulažu bez potrebnih analiza i bez nadzora, pa je strah opravdan i javnosti treba poslati upozorenje – ljudi, vaše mirovine su, ako se sustav ne promijeni, u opasnosti. Može vam se dogoditi kolaps mirovinskog sustava, a to će biti strašno gledati. Mirovinski fondovi nisu tu da ulažu u rizične vrijednosnice, oni moraju ulagati konzervativno i biti pod nadzorom. Zadnji je tren da se nešto napravi”, izjavio je spomenuti stručnjak.

Hrvatski mirovinski fondovi dosad su najviše ulagali u dionice Leda, koje su 2013. godine prodavane po 4000 kuna za komad, a u slučaju stečaja mogle bi postati bezvrijedne. Po broju dionica koje su imali najveći gubitnik na Ledu je AZ mirovinski fond, slijedi Raiffeisen, a zatim PBZ CO. Četvrti fond, Erste, na vrijeme se riješio dionica Leda, navodi 24 sata.

Mirovinski fondovi samo su od početka godine izgubili zbog krize u Agrokoru nekoliko milijardi kuna. Iako je taj gubitak možda samo privremen te bi se mogao nadoknaditi, ako i kada dionice porastu, razloga za zabrinutost ima. Jamnica, Ledo, Belje i mnoga druga poduzeća iz Agrokora posluju izvrsno te su tehnološki visokorazvijena i spremna za utakmicu s konkurencijom, no pitanje je kako će svi oni proći u nagodbi, do koje još nije ni sigurno da će doći.