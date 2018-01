HRVATSKI GRAĐANI OD DANAS JEFTINIJE DO NOVIH AUTOMOBILA: Što niže trošarine zapravo znače za kupce? Evo nekoliko primjera

Ministar financija Zdravko Marić očekuje ukupno smanjenje poreznog opterećenja za 350 milijuna kuna.

Hrvatski građani od danas će jeftinije kupovati nove automobile nakon što je na snagu stupila Vladina Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila, a što u konačnici za posljedicu ima snažnije pojeftinjenje skupljih automobila. Radi se o pojeftinjenju od jedan pa do deset ili više posto. Cijena će najviše pasti skupocjenijim vozilima, no ni pojeftinjenje automobila kategorije do 150.000 kuna neće biti zanemarivo.

Veći naglasak na emisiji CO2

Uredba definira da se od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzimaju vozila čija je prodajna cijena s PDV-om niža od 150 tisuća kuna, dok će veći naglasak biti na emisiji ugljičnog dioksida (CO2) kao kriterija za oporezivanje.

Za vozila čija je cijena od 150.000 do 200.000 kuna vrijednosna naknada utvrđuje se u iznosu od 2000 kuna, od 200.000 do 250.000 kuna ta naknada iznosi 4500 kuna, dok za vozila skuplja od 600.000 kuna iznosi 60.000 kuna.



Primjerice, Renault Twingo Expression prodaje se za 77.056 kuna, a trošarina je dosad bila 2066 kuna. No, nakon što je Uredba stupila na snagu, trošarina će iznositi 1295, što je za 771 kunu manje.

Smanjenje opterećenja za 350 milijuna kuna

Citroen C4 Picasso Intensive stoji 202.819 kuna i na njega smo dosad plaćali 11.138 kuna trošarina, dok će nove trošarine biti 7387 kuna manje. U Hrvatskoj popularni Golf TDI DSG Comfort stoji 211.293 kune i trošarina je dosad iznosila 16.663 kune. Sada ćemo trošarine plaćati 9276 što je za 7387 kuna manje.

Ministar financija Zdravko Marić očekuje ukupno smanjenje poreznog opterećenja za 350 milijuna kuna, a smanjeni proračunski prihod po njegovim bi riječima trebao biti nadoknađen življom gospodarskom aktivnošću u segmentu prodaje vozila.