HRVATSKI FILOZOF O JAČANJU KRAJNJE DESNICE: ‘Ustaše su se vratile da ovoga puta sa sobom povedu na Bleiburg čitav hrvatski narod’

Hrvatski filozof, publicist i prevoditelj Boris Buden, koji je nakon doktorata na berlinskom sveučilištu Humboldt ostao živjeti u glavnom gradu Njemačke, secirao je veliki uspjeh stranke AfD na nedavnim izborima u Njemačkoj te uspon krajnje desnice diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj.

U velikom intervjuu Novom listu, Buden je kazao kako je uspjeh krajnje desne stranke AfD (Alternativa za Njemačku) koja je prvi put ušla u Bundestag osvojivši 94 od ukupno 598 mjesta, simptom jedne mnogo dublje i dugotrajnije političke krize i to ne samo u Njemačkoj nego i u cijeloj Europi.

“Kada je riječ o migrantima, Europa se već raspala”

“Još donedavno su ljudi suočeni s problemima, bilo ekonomskim, bilo onima u zemlji, odnosno u svijetu, automatski doživljavali Europu kao rješenje – u Hrvatskoj to još uvijek vrijedi. Danas međutim ta Europa je postala problem po sebi. (…) Ono što je potreslo ljude je činjenica da se upravo kada je riječ o migrantima i izbjeglicama ta Europa već raspala. Ona ne postoji u mjeri u kojoj nije u stanju artikulirati zajednički odgovor na tu krizu. Ljudi su toga svjesni. Oni više ne vjeruju ni Europi ni svojim političarima. Čitava jedna dimenzija povjerenja, sigurnosti i nade nestala je iz njihove svijesti. AfD je izraz i ujedno negativni katalizator te nove beznadnosti i nepovjerenja”, ističe Buden.

Uspjeh AfD-a objasnio je sve većim jazom između političkih elita i birača, kakav postoji i u Hrvatskoj.



“Građani se sve više povlače iz arene konvencionalne politike. Sve više se otuđuju od politike i političara koje su sami izabrali. To je taj prazni prostor koji je nov i u koji sada ulaze takozvani populistički pokreti kao AfD. Ali slično se zbiva i u Hrvatskoj. (…) U svim strateškim pitanjima, pa čak i onim ideološkim, recimo u smislu jednog amalgama nacionalizma i neoliberalizma, nema bitne razlike između HDZ-a i SDP-a. Što više jedni skreću udesno to ih upornije drugi slijede u tom istom smjeru. U stvari, obje te stranke sve se više udaljuju od ljudi”, tumači Buden.

“Što je Srba i komunista manje, to je veća mržnja prema njima”

Upozorio je i na podatak da je AfD u Berlinu najveću podršku imao u onim dijelovima grada gdje je najmanje stranaca te ga usporedio s hrvatskom stvarnošću.

“Ali to je slično Hrvatskoj. Što je Srba i komunista manje i što su nemoćniji i beznačajniji, to je mržnja prema njima veća, ili preciznije rečeno, to je politička mobilizacija te mržnje intenzivnija. Onda kada nisi u stanju više ništa učiniti za Hrvate, još uvijek ih možeš spasiti od jugosrbočetničkokomunističke ugroze”, kazao je.

Buden također tvrdi da Europa treba strahovati od uspona ekstremne desnice te da su rasizam i fašizam već postali dio europske normalnosti.

“Historijski revizionizam je u Europi već odavno normaliziran. Rezolucija Europskog parlamenta iz 2009. napokon je to i službeno priznala – u formi teze o dva totalitarizma. Otud veliki nesporazumi kod nas kad se oni koji zastupaju vrijednosti antifašizma pozivaju na Europu. Pa Europa nije bila antifašistička pod Hitlerom i Mussolinijem. Naprotiv, sve su europske nacije oformile kvislinške vlade i aktivno su sudjelovale ne samo u deportaciji Židova nego u svim vrstama terora prema njima i antifašistima, nego su poslale svoje vojnike na Istočni front. U ime Europe, da ne bude zabune. U Europi se samo jedna zemlja vlastitim snagama oslobodila fašizma. Danas te zemlje više nema, a nema više ni sjećanja na njen antifašizam – mislim naravno na NOB – odnosno bolje rečeno, u današnjoj Europi nema više mjesta za iskustvo tog antifašizma pa tako ni za sjećanje na njega”, ustvrdio je.

“Ustaštvo je danas motor samodestrukcije na svim poljima”

Na pitanje kako gleda proustaške i revizionističke ekscese u Hrvatskoj, Buden odgovara da ih gleda upravo onako kako su na ustaše gledali “normalni” europski fašisti i nacisti.

“(Gledam) sa zgražanjem nad tom gomilom nesposobnih budala koja ne zna ništa drugo nego rezati granu na kojoj sjedi. Razletjeli su se okolo s novim pločama, imenima trgova i ulica. Ali im nije palo na pamet da prvo izgrade te zgrade, te ulice i trgove, pa da onda na njih stavljaju svoja imena. Jesu, komunisti su također krstili i pokrštavali, ali su zato gradili čitave nove gradove. Ovi ne stvaraju ništa novo, nego kao razularene raspikuće troše i uništavaju sve što su naslijedili. A toga nije bilo malo. Ustaštvo danas se ne sastoji ni u ušatom U, ni u za-dom-spremni, ni u Jasenovcu kao komunističkom logoru smrti, nego upravo u toj ulozi jednog motora nacionalne samodestrukcije na svim poljima, ekonomskom, političkom i kulturnom. Ustaše su se vratile devedesete ne da napokon pobijede – za to očigledno nisu sposobni – nego da ovog puta sa sobom na Bleiburg povedu čitav hrvatski narod. Kako danas izgleda, u tome bi mogli i uspjeti.

“Kolinda je očigledno lutka na tuđim koncima”

Osvrnuo se i na inicijativu Triju mora koju zagovara predsjednica Republike.

“Pa nije Kolinda Grabar-Kitarović Josip Broz Tito pa da ima neku strategiju, neku vlastitu, globalnu viziju međunarodnih odnosa i u toj viziji jasno artikuliranu svijest o interesima svoje zemlje i o realno mogućoj ulozi koju ona može igrati u svjetskoj politici. Kolinda je očigledno lutka na tuđim koncima, pa bi to trebalo pitati one koji te konce povlače. Pritom naravno ne mislim na Mamića s kojim tako rado partija. A da u Hrvatskoj postoje još neki koji su na nečijim drugim koncima, to je isto moguće. Kad ste moneta za potkusurivanje, kaos i proturječje su vam normalno stanje svijesti. Ja bih samo dodao da svima onima koji se strašno uzbuđuju kad vide Afganistance i Sirijce na hrvatskim granicama treba postaviti jednostavno pitanje: A što radi hrvatska vojska u Afganistanu i što radi hrvatsko oružje u Siriji? U vanjskoj politici Hrvatska je danas neka vrsta kukca balegara, čeprka po izmetu koji po svijetu za sobom ostavljaju velike zvjerke. I ne izgleda da će se skoro zasititi tuđih govana”, oštro je zaključio Buden.

