HRVATSKI DRŽAVNI VRH VEĆ DVIJE GODINE ZNA ZA SLUČAJ ORAŠJE! ‘Ovo je jasna poruka međunarodne zajednice Zagrebu…’

Dva dana nakon prvog bilateralnog posjeta novog hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini, desetorica bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane s područja Bosanske Posavine uhićena su pod sumnjom da su počinili ratne zločine nad osobama srpske nacionalnosti.

Uhićenje desetorice pripadnika HVO-a iznjedrila su brojna tumačenja, među kojima i to da je akcija Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine poruka Zagrebu i njegovim planovima za BiH, piše Slobodna Dalmacija.

Jutarnji danas piše kako hrvatske vlasti najmanje dvije godine znaju da Tužiteljstvo BiH protiv čelnih ljudi HVO-a Orašje vodi istragu za ratni zločin, a popisi osumnjičenih sedam-osam godina kolaju internetom.



Poruka međunarodne zajednice

‘Nije bilo nikakve najave, ali se znalo danima prije uhićenja da su pripadnici SIPA-e u gradu. Očito želeći zavarati trag, pustili su poluinformaciju da su tu zbog “slučaja Bosanac” i muljaža oko duhanske stanice, odakle se godinama opskrbljivalo crno tržište. Bili su tu od srijede do petka, ali očito po drugom poslu’, rekao je za Slobodnu Dalmaciju Andrija Mendeš, novinar i vlasnik Posavine TV.

Dodaje kako cijeli slučaj ima veze s nastojanjima međunarodne zajednice da se napravi balans odgovornosti za rat i zločine u BiH, i to u prvom redu između Srba i Hrvata, dok se Bošnjake upadljivo ne dira.

‘Da je njima do pravde, otvorio bi se slučaj Bosanskog Broda, gdje su Srbi počinili stravične zločine’, kaže Mendeš.

Najpoznatije ime među uhićenima, uz generala Đuru Matuzovića i brigadira Ivu Oršolića jest ono Marka Dominkovića, bivšeg zamjenika direktora SIPA-e, koji je 2012. bio i vršitelj dužnosti direktora te policijske agencije.

Jasna poruka Hrvatskoj

Prema navodima neimenovanog izvora, dobro upućenog u istrage ratnih zločina na području bivše SFRJ, Dominkovićev odlazak iz SIPA-e povezan je s njegovim dovođenjem u kontekst ratnih zločina.

Početkom rata 1992. godine, zajedno s trećeosumnjičenim Tadom Oršulićem, bio je na čelu policijske postaje u Orašju i iz tog vremena seže slučaj likvidacije sedmero civila srpske nacionalnosti. Funkciju šefa krim-policije u istoj postaji obnašao je Mato Jozić, aktualni ministar pravde u Vladi Federacije BiH, ali on se nije našao na popisu uhićenih iako se, navodno, spominje u prijavi.

‘Još od 2013. na temelju izlazne strategije Haškog tribunala na razini tužiteljstava Srbije, BiH i Hrvatske dogovorena je pravna suradnja u rasvjetljavanju ratnih zločina. Na isti način na koji su naši istražitelji imali pristup njihovim arhivama, i naši su mogli ući u njihove i tražiti što im treba. Konkretno, za slučaj Orašje Sarajevo je 2014. poslalo Zagrebu zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć. Razlog zašto je sada sve aktivirano stoji u tome što međunarodna zajednica želi poslati poruku novom hrvatskom premijeru i predsjednici Grabar-Kitarović da maknu ruke s BiH. U tom smjeru je i američka veleposlanica u Sarajevu Maureen Cormack sredinom listopada poslala vrlo jasnu poruku našoj predsjednici kada je ona progovorila o prevladanosti Daytonskog mirovnog pregovora. Na isti je način prošla i Vesna Pusić kada je početkom svog mandata govorila o trećem entitetu’, rekao je neimenovani izvor za Slobodnu Dalmaciju.

Obavještajna blamaža

Za generala Željka Glasnovića cijeli je slučaj politička i obavještajna blamaža za Hrvatsku.

‘Uhićeni su hrvatski časnici, uključujući i generala Đuru Matuzovića, koji je imao najdulji ratni staž u jednom od zbornih područja hrvatskih snaga. Naše arhive otvorili smo s Mesićevim dolaskom 2000. godine, a sve je nastavio Milanović 2013. Postavlja se pitanje što su radile hrvatske službe’, naglasio je general i saborski zastupnik Željko Glasnović te dodao da su uhićenja inicirana od Republike Srpske i to je po njemu apsurd jer su njene snage zajedno s JNA počinile više od 90 posto svih zločina u ratu u BiH.

Također ističe da Hrvatska mora ući u diplomatsku ofenzivu i blokirati sva pregovaračka poglavlja Srbije na putu u EU dok ona ne povuče zakon o univerzalnoj jurisdikciji.

‘Orašje nije ni prvi ni posljednji slučaj. Imate šestoricu Hrvata iz BiH kojima se trenutačno sudi u Haagu, cijeli civilni i vojni vrh jednog naroda, a na teret im se stavlja udruženi zločinački pothvat. Na zaboravite da su svi oni hrvatski časnici koji su do Daytona bili pod istim zapovjedništvom. Preslušajte govore predsjednika Tuđmana iz tog vremena i vidjet ćete da on sve tamo do 1996. godine spominje hrvatske snage’, upozorava general Glasnović.

Jedan od takvih potencijalnih slučajeva jest i onaj iz Mrkonjić Grada. Tužiteljstvo Republike Srpske podnijelo je kaznenu prijavu protiv 27 osumnjičenih osoba, a na njoj se uz Franju Tuđmana i Gojka Šuška našao i cijeli niz časnika HV-a i HVO-a.

Sud im odredio pritvor

Sud BiH donio je u srijedu odluku o jednomjesečnom pritvoru desetorici pripadnika HVO-a, uhićenih početkom tjedna pod optužbom da su počinili ratni zločin nad srpskim civilnim stanovništvom u Orašju tijekom 1992. i 1993. godine.

Sud je utvrdio da postoji osnovana sumnja da su počinili kazneno djelo za koje se terete te im odredio pritvor zbog opasnosti od bijega te bojazni da će boravkom na slobodi uništiti, skriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za postupak, te naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak utjecajem na svjedoke, sudionike ili prikrivače.

Uhićeni se terete da su kao pripadnici struktura HVO-a u Orašju, Vojne policije HVO-a i policijskih struktura, kao i stražari u logorima i objektima za zatočenje, počinili ratni zločin nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti s područja Orašja i okolnih mjesta. Otprije se spominje broj od 400 nezakonito pritvorenih i 60 ozlijeđenih srpskih građana.

U Orašju su u šoku. I sama akcija, koju su u ranim satima ponedjeljka odradili pripadnici Državne agencije za zaštitu i istrage (SIPA), došla je kao grom iz vedra neba, jer se o zločinima u tom dijelu BiH vrlo malo ili nikako govorilo i pisalo u posljednjih 20 i nešto godina.