HRVATSKI BRANITELJ KOJEG JE SVIJET ZABORAVIO: Jedva preživljava u štali bez struje, vode i sanitarnog čvora

Hrvatski branitelj Ivo Topalović (50) živi u sobici od dvadesetak kvadrata bez vode, struje ili sanitarija u malom selu Posavski Podgajci nedaleko Županje.

Topalović je u svoj skromni dom primio novinara 24sata koji je zabilježio njegovu tešku životnu priču.

Sobica od oko dvadesetak kvadrata ima pohabani tepih na betonskom podu, štednjak na drva, sklepani krevet sa dotrajalim madracem, nekoliko deka i istrošenim jastukom, ispred maleni stolić sa poluizgorenim svijećama, u kutu sudoper sa opranim suđem. Pored kanta sa vodom koja se zaledila, i red uredno složenih cipela. Zapravo je u toj jadnoj sobici sve iznimno uredno i čisto. U prostoriji nema struje, nema vode, nema sanitarija. Na zidu visi uokvirena spomenica Domovinskog rata sa njegovim imenom.





“To što ovdje vidite zapravo je jedino što ja imam u životu”, kaže Topalović.

“Roditelji su doselili u ovo selo iz Bosne kad sam imao dvije godine. Imam još tri sestre i brata. Svi smo živjeli zajedno dok se sestre nisu udale i otišle u Sloveniju živjeti i raditi, a za njima i moj brat. Jedno sam vrijeme i ja radio u Sloveniji jer je tamo sestrin muž, inače Srbin, imao veliku prijevozničku firmu sa 20 kamiona. Kada je počeo rat u Hrvatskoj, vratio sam se u selo i odmah na početku priključio obrani Hrvatske. Mama i brat su rekli da sam glup jer sam ostavio dobar posao i došao u rat, ali meni je bilo sasvim normalno braniti ono što je moje. Od 1991. do 1992. sam bio pripadnik 131. županjske brigade, a onda sam prešao u aktivnu vojsku. Prošao sam sva ratišta ovdje u Istočnoj Slavoniji, ali i cijeloj Hrvatskoj. Krajem 1994. godine otkrio sam da mi je rat malo udario po živcima pa sam tražio da me razvojače. Bio sam mlad, snažan i jak tada i nije mi padalo na pamet da tražim ikakva braniteljska prava od države. Želio sam raditi”, pripovijeda svoj život novinaru 24sata danas znatno onemoćali Ivo.

Topolović posljednjih desetak godina živi u prostoriji koja je nekad bila štala. Pod utjecajem PTSP-a, razvojačen, vratio se u svoje selo, u roditeljsku kuću. Dvije je godine radio na ‘baušteli’ po Jadranu, a onda ni za to više nije imao živaca, a i poslodavci mu nisu plaćali odrađeni posao. U međuvremenu mu je umro otac, a mama je ostala sama u kući.

“Došao sam k njoj jer nisam imao kamo, a i da brinem o njoj nakon smrti oca. No, ona nije dala da živim sa njom i tjerala me je iz kuće. Nije odobravala što sam otišao u vojsku, umjesto da sam radio i zarađivao. Na ostavinskoj raspravi nakon očeve smrti odrekao sam se svoga dijela kuće u maminu korist, a ona me je odmah potom istjerala iz kuće. Rekla mi je da idem živjeti u štalu koju imamo u dvorištu jer u kuću ništa ne donosim iako sam prethodno prodao braniteljske dionice i nadogradio si svoj dio kuće. Nije mi dala niti to. Nisam imao izbora. Kada sam vidio da me doista neće pustiti da živim sa njom, počeo sam uređivati tu štalu. Zatvorio sam je, stavio krov, prijatelji su mi pomogli da ju malo omalterišem. I, eto, tu sam već 10 godina. Mama je u međuvremenu otišla u dom, sestre i brat i dalje žive u Sloveniji, kuća je prazna i zaključana ali mene su ostavili u štali”, ispričao je Ivo tešku životnu situaciju.

Topalović se ne žali na štalu u kojoj živi, ali kako kaže, bio bi sretniji da ima struju i vodu, te sanitarni čvor da ne mora ići u poljski WC kojeg je sam zazidao.

“Do prije 3-4 godine radio sam što sam uspio; malo u šumi, rezao drva, što god je kome trebalo. Sad sam obolio i ne mogu. Iako nikada nisam želio biti na teret državi, morao sam tražiti socijalnu pomoć. Sada primam 800 kuna i to mi uglavnom služi za hranu. Grijem se na drva, kad ih nabavim, vodu mi daju susjedi po selu jer nemam bunar u dvorištu. Problem je što mi se zaledi tijekom noći u kanti, nakon što se ugasi vatra. Perem se tako što ugrijem vodu u loncu. Isto tako perem i veš. Ponekad si nešto i skuham”, kaže Ivo za 24sata.

U sobici nema televizor s obzirom da nema struje, ali iznad stola stoji poster Mirka Filipovića CroCopa.

“Kad se Mirko bori, odem u lokalni kafić gledati borbu. Njega baš volim”, kaže Ivo.