HRVATSKA SPREMNA ZA PRIJELAZ NA EURO? Vujčić otkrio koliko bi mogle rasti cijene i kad bismo mogli dobiti novu valutu

Prema iskustvima zemalja koje su do sada već uvele euro, cijene u Hrvatskoj ne bi trebale porasti nakon što se i kod nas uvede euro, rekao je danas guverner HNB-a Boris Vujčić, piše Poslovni dnevnik.

Dobar polazni položaj za prijelaz Hrvatske na euro

‘Tranzicija Hrvatske prema euru trenutno ima dobar polazni položaj’, kaže guverner HNB-a. Dodao je da su cijene u zemljama koje su euro uvele prosječno porasle za 0,23 posto te istaknuo da se ne radi o velikom porastu cijena. Hrvatska je već učinila prvi korak k uvođenju eura izlaskom iz procedure prekomjernog deficita i ostvarivanjem održive stope rasta BDP-a. Slijedi još pokazati reformske kapacitete i popraviti dugoročni potencijal rasta. Za uvođenje eura najmanje su potrebne reforme u financijskom sektoru, kaže Vujčić i dodaje da taj sektor dobro funkcionira.

Uvođenje eura dobra prilika za ubrzanje reformi

Ona područja u kojima reforme jesu potrebne, kaže Vujčić, to su javna uprava, pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje, ali je potrebno i rješenje strukturnih problema na tržištu rada i smanjenje stope nezaposlenosti. Guverner HNB-a smatra da prvi korak Hrvatske mora biti ulazak u tečajni mehanizam, u kojem prije uvođenja eura moramo provesti dvije godine. Za ulazak u taj mehanizam potrebno je da se ostale zemlje članice slože da je Hrvatska za to spremna.



To bi se moglo dogoditi, smatra Željko Lovrinčević s Ekonomskog instituta. On kaže da Europa trenutno želi proširiti krug korisnika eura pa bi težnja Hrvatske za to mogla biti prihvaćena. Kada je riječ o neriješenim odnosima sa susjedima, tu se traži rješenje hrvatske vanjske politike, a kada je pak riječ o ekonomskim kriterijima, potrebno je još 6-7 godina prilagodbe, kaže Lovrinčević i dodaje da bi uvođenje eura moglo biti dobra prilika za ubrzavanje reformi, piše Poslovni.