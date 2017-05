HRVATSKA SOA JE SMATRA OPASNOM: Država ne želi zaštititi Iračanku u kolicima, majku i žrtvu Islamske države

Hrvatska je odbila pružiti zaštitu Iračanki, majki troje djece, invalidu u kolicima. MUP je u njezinom slučaju ocijeno da je tražiteljica međunarodne zaštite dokazala da je strah od proganjanja zbog njezine nacionalnosti osnovan i da se temelji na razlozima temeljem kojih se odobrava međunarodna zaštita. No, SOA je zaključila da postoji ‘zapreka’ te joj je zahtjev za zaštitom odbijen.

Neobrazloženu ‘zapreku’ SOA tumači kao sigurnosnu zapreku, odnosno SOA tvrdi kako predstavlja sigurnosnu ugrozu.

Iračanka je po nacionalnosti Kurdkinja, a iz Iraka je pobjegla zbog problema s ISIS-om. Naime, pripadnici takozvane Islamske države govorili su joj da nije muslimanka jer se ne odijeva onako kako oni smatraju da bi trebala i zato jer se druži s nemuslimanima, piše Novi list. Nakon što su zauzeli dio u kojem je ona živjela, počeli su zlostavljati kršćane i Kurde te otimati djevojke.

Maltretiranje od strane pripadnika ISIS-a

Sve su žene, uključujući i nju, natjerali da nosi hidžab. Stradala je kada je u napadu Isisa na dom njezinog prvog susjeda. Od siline eksplozije urušila se i njezina kuća te je ona teško ozlijeđena.



Vjeruje kako bi bila ubijena da se kojim slučajem vrati u Irak. Njezin kolega, inače Arapin, rekao joj je kako je zapovjednik ISIS-a naredio da se likvidra nju i njezinu obitelj. MUP je uvažio njezine navode, zaključio da se već prisiljavanje na nošenje hidžaba može smatrati proganjanjem na vjerskoj osnovi, zaključio je i da su mete Islamske države pripadnici etničkih i vjerskih manjina i među njima navodi i Kurde te dodao i da etničke i vjerske manjine zlostavlja ISIS. To uključuje i usmrćenja, otmice, silovanja, ropstvo, prisilna obraćenja, raseljavanje.

Zbog neobrazložene ‘zapreke’ ove godine odbijeno najmanje 30 ljudi

Ipak, Iračanka je odbijena zbog već spomenute zapreke.

Udruge Centar za mirovne studije i Are You Syrious nedavno su upozorile da je od početka godine u najmanje 30 slučajeva zahtjev za zaštitom odbijen i to zbog neobrazložene ‘zapreke’. Takvi slučajevi primarno dolaze iz Iraka i Sirije, najčešće iz Bagdada, Mosula i Alepa. U svim takvim slučajevima MUP je zaključio kako postoji osnova za zaštitu, no temeljem ocjena SOA-e ti su zahtjevi ipak odbijeni.