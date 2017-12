HRVATSKA SE PROBUDILA U DEBELOM MINUSU: Hladnoća okovala unutrašnjost zemlje, stiglo važno upozorenje za vozače

Velik dio zemlje, najviše u unutrašnjosti, jutros se probudio u niskim temperaturama i minusima. Dan će se nastaviti djelomice sunčano, a u unutrašnjosti ujutro ponegdje uz maglu, a poslijepodne sa sjevera stiže naoblačenje, navečer i osobito tijekom noći na utorak u središnjim i istočnim predjelima mjestimice može pasti malo snijega ili kiše koja se može smrzavati na hladnom tlu.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, a na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 7 do 12 °C, javlja DHMZ.

Jutros je najhladnije bilo na mjernoj postaji Parg-Čabar, gdje je izmjereno minus 9 stupnjeva Celzijevih. Minus 8 bilo je u Bednji, Ogulinu i na Plitvičkim jezerima, a hladno je na oko minus 7 bilo na sljemenskoj Puntijarki, u Krapini, Otočcu, Gospiću i Pazinu. Varaždin, Križevci, Daruvar, Nova Gradiška i Bjelovar jutros su mjerili oko minus pet, Sisak minus 6, dok je u Maksimiru u Zagrebu izmjereno -5,6 stupnjeva. Vinkovci su jutros bili na minus 3 stupnja, a Slavonski Brod na minus četiri.



U Kninu je jutros bilo -1, a plusevi su izmjereni uglavnom na Jadranu. Jutros je najtoplije bilo na Palagruži, gotovo 9 stupnjeva u plusu, dok su Komiža i Dubrovnik mjerili 6 stupnjeva, Makarska 5,6, Split 4, a Zadar i Šibenik 2, javlja DHMZ.

HAK javlja da magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, a ima je i na autocestama A1 između Zagreba i Karlovca i A3 Bregana-Lipovac između Križa i Lipovca.

Kolnici su vlažni i skliski u Gorskom kotaru, Slavoniji, Lici te dijelom u Dalmaciji. Mogući su odroni duž Jadranske (DC8) i Ličke (DC1) magistrale i na cestama u gorju. Zbog niskih je temperatura na vlažnim dijelovima kolnika u unutrašnjosti moguća poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Iz HAK-a vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez zimske opreme.

Sutra će na Jadranu biti pretežno sunčano, a u unutrašnjosti promjenljivo oblačno. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj postoji mogućnost za mjestimične slabe oborine. Vjetar će biti slab, u Slavoniji i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, koji će u Dalmaciji sredinom dana okrenuti na buru i sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od -6 do -1, na Jadranu od 2 do 8, a najviša dnevna od 2 do 7, na Jadranu od 9 do 13 °C.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda za tri dana, i u srijedu će se nastaviti vrijeme slično kao sutra, s jutarnjim minusima u većini zemlje, no temperature ipak neće biti tako niske kao danas.

U unutrašnjosti će se u srijedu najniže jutarnje temperature kretati od -5 do -1. Najhladnije će bit u sjevernoj Hrvatskoj. U Zagrebu se očekuje najniža tempratura od -2, a u Osijeku -1 ujutro, a -2 tijekom noći.

Najhladnije će ipak biti u Gorskom Kotaru. Gospić će također mjeriti najnižu jutarnju temperaturu od -5 stupnjeva.

Minusi će se nastaviti i u Pazinu te u Rijeci, gdje će ipak biti nešto toplije s najnižom temperaturom od minus jedan.

Najtoplija i dalje ostaje Dalmacija. U Splitu će tako tjekom tjedna najviša dnevna temperatura narasti na čak 10 stupnjeva, a najniža će biti jedan.