HRVATSKA SE NAORUŽAVA: MORH kupuje moćne borbene avione, najizglednije F-16 Barak ili Gripen

Ministarstvo obrane RH zainteresirano je za kupnju borbenih zrakoplova četiriju zemalja, kojima će u narednih mjesec dana poslati svoje zahtjeve, a od njih očekuje dostavljanje ponude. MORH će se tako obratiti Švedskoj (za borbeni zrakopolov Gripen JAS-39), SAD-u (za F-16), Južnoj Koreji (za FA-50) i Izraelu (za F-16 Barak).

Već negdje sredinom rujna na stolu bi se trebale naći konkretne ponude zemalja od kojih Hrvatska želi kupiti avione, nakon čega će uslijediti faza evaluacije.

Bude li sve teklo po planu, potkraj listopada ili u studenome sve bi bilo spremno za izbor favorita, borbenog lovca koji bi postupno trebao zamijeniti naše više nego islužene MiG-ove 21, piše Večernji list.

Iza ovog plana kupnje borbenih aviona stoji Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade i ministar obrane, koji je uvjeren da se u ovaj postupak treba ući promišljeno pa će MORH inzistirati da se posao nabave eskadrile obavi međudržavnim ugovorom, odnosno država s državom, čime se u startu znatno smanjuje mogućnost “pogodovanja”.



U MORH-u očekuju da bi ugovor s isporučiteljem zrakoplova bio potpisan 2018., a da bi već 2020. u ljeto trebalo doći prvih nekoliko zrakoplova.

Paralelno s procesom nabavke krenula bi i obuka tehničara (njih 40-50) te desetak pilota u prvoj fazi koji bi potom, obučavali ostale pilote i tehničare.

NABAVA BORBENIH ZRAKOPLOVA: Hrvatska će birati između švedskih Gripena i američkih F-16

Prema tom planu, tijekom 2021. i 2022. Hrvatska bi već imala eskadrilu funkcionalnu za osnovne potrebe “air-policinga.

Je li Krstičević plan pretenciozan?

No, prema pisanju Večernjeg, MORH-ov plan je znatno ambiciozniji od “air-policinga” jer želi da borbena eskadrila omogući i zaštitu zračnog prostora i teritorija RH te prevlast u zraku, a da ti zrakoplovi budu sposobni i za navalne operacije u dubini teritorija protivnika. To znači da će Hrvatska od država isporučitelja tražiti ponudu za tzv. “total packing”, dakle da zrakoplovi imaju sve te mogućnosti. Naravno, za dovođenje pilota i tehničara do tih razina sposobnosti trebaju godine (od 5 do 7) obuke.

Mnogi već sada upozoravaju kako je većina naših pilota prestara s prosječnih 38 godina, pa bi obuka trebala početi što je moguće prije, a polemike bi mogao izazvati i izbor aviona.

Spomenuti list procjenjuje kako će finalisti biti JAS-39 Gripen, koji Šveđani nude već 10 godina te izgledno F-16 koji je u Izraelu “upgradean” na razinu “Barak” (C/D, blok 40).