HRVATSKA ŠALJE VOJSKU NA BALTIK? NATO-ove snage trebaju potporu, o broju vojnika i sastavu odlučit će SAD i Njemačka

Vijeće za obranu dalo je potporu slanju Hrvatskih snaga u NATO-ovu brigadnu skupinu u Litvu i u Poljsku, priopćio je MORH.

U sklopu Ojačavanja prednje prisutnosti NATO-a, još od godine 2016. na razini Saveza donesena je odluka o osnivanju posebne brigadne skupine koja bi bila raspoređena u tri baltičke države i Poljsku.

U Litvu ide 200 vojnika, u Poljsku 90

Od prvog se dana znalo kako će Hrvatska sudjelovati u njemačkom dijelu skupine u Litvi, i to s nešto pojačanom satnijom, odnosno sa 170 vojnika, piše Novi list. No, ovo novo priopćenje MORH-a pokazuje kako ta brojka nije točna. Naime, navodi se kako će se ukupni broj raspoređenih vojnika dogovoriti s partnerima, no pretpostavka s kojom se sada raspolaže jest da u Litvu ide 200 vojnika, a u Poljsku 90. Skupinu u Poljskoj predvodi SAD.

Prema sadašnjem planu i programa, navodi MORH, kontingent za Poljsku otići će krajem ove godine, dok bi pojačana satnia u Litvu trebala krenuti početkom 2018.



Odluku o slanju postrojbi izvan Hrvatske ipak treba potvrditi Hrvatski sabor.

Hrvatska podupire NATO

‘Kao izraz solidarnosti, Republika Hrvatska podupire sve odluke i napore Saveza usmjerene na jačanje kolektivne sigurnosti i obrane, te će u skladu s navedenim, Ministarstvo obrane pokrenuti proceduru donošenja potrebnih odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju u NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Litvi i Republici Poljskoj.

Sastav i veličina ovise o Njemačkoj i SAD-u

Iako će konačan sastav, vrijeme raspoređivanja i brojčana veličina ovisiti o dogovoru s vodećim nacijama (SR Njemačka i SAD), očekuje se kako će u okviru borbene skupine raspoređene u Republici Litvi sudjelovati do 200 pripadnika OS RH, dok će u okviru borbene skupine raspoređene u Republici Poljskoj sudjelovati do 90 pripadnika OS RH. Što se tiče vremena raspoređivanja, očekuje se kako će pripadnici OS RH biti raspoređeni u borbenu skupinu u Poljskoj do kraja 2017., a u borbenu skupinu u Litvi početkom 2018.

Pripadnici OS RH sudjelovat će u mirnodopskim aktivnostima u okviru ojačane prednje prisutnosti koje su definirane kao misija za postizanje i održavanje spremnosti te potporu jačanju sigurnosti Saveza i njezinih članica, a iste će se ogledati kroz zajednička uvježbavanja i povećanje interoperabilnosti među saveznicama koje sudjeluju u navedenoj NATO aktivnosti.

Sve mjere u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti su transparentne, isključivo obrambenog karaktera i u skladu s međunarodnim sporazumima’, priopćio je MORH.