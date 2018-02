HRVATSKA PROTJERALA 9-GODIŠNJAKA BEZ PRATNJE: On je dijete i nema nikoga, evo kako ministar pere ruke

Slučaj je komentirao i ministar policije Davor Božinović

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović rekla je danas kako hrvatska policija prema djeci migrantima ne postupa onako kako bi trebala te je otkrila kako je protjeran 9-godišnji dječak bez roditelja.

‘Najranjivija skupina izbjeglica izložena ogromnom riziku su djeca bez pratnje – ona nemaju nikoga i djeca su, a prema njima se postupa kao prema odraslima i ne imenuje im se skrbnika kao što bi trebalo prema zakonskim propisima. MUP je postupio protuzakonito i protjerao dijete bez pratnje rođeno 2008. godine, umjesto da mu dodijeli skrbnika’, rekla je Vidović za N1.

Nepravilno postupanje

Kako je već upozorio Centar za mirovne studije, u situacijama poput one u kojoj se našao dječak trebao bi biti pozvan nadležni stručni radnik centra za socijalnu skrb.



Ministar se pravda EU politikom

Slučaj je komentirao i ministar policije Davor Božinović, poručivši kako Hrvatska provodi EU politiku kada je u pitanju prihvat migranata.

‘RH policija provodi Ustav, zakone RH, provodi i europsku politiku u području granica, a ona je da kretanja migranta budu kontrolirana, da nema nelegalih migracija i da one budu održive. RH radi u skladu s EU politikom na preseljenju migranata iz Grčke i Italije, došla je 81 osoba, a iz Turske, riječ je o izbjeglicama iz Sirije, 76 osoba. To je posao koji se radi sukladno zakonima i EU preporukama, i to na održiv način. Iako se nekima čini, to nije lak posao jer za te ljude treba naći smještaj, posao i smjestiti djecu u vrtić’, rekao je Božinović.