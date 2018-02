PREDSJEDNICA U VELIKOM INTERVJUU: ‘Razgovarala sam s europskim Vučićem, nisam očekivala ispriku. Marginalci? Evo na koga sam točno mislila’

“Vučić s kojim sam ja razgovarala je europski Vučić. Apsolutno i definitivno. Razgovarali smo kako pomoći našim narodima i našim državama. Isprike ponekad mogu biti samo riječi. Mi smo imali i isprike u prošlosti, čime su one rezultirale? Bitna su djela i ono što će se učiniti”, kazala je predsjednica Republike

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Dnevniku Nove TV komentirala je posjet srpskog predsjednika Aleksandra Vučića Hrvatskoj rekavši kako od njega nije očekivala isprike za njegove pročetničke govore iz sredine devedesetih.

“Nisam očekivala nikakve isprike. Isprike su osobne stvari, ja ih neću komentirati. Ispriku može svatko izreći u bilo kojem trenutku, na bilo koji način. Međutim, nisu važne riječi, važna su djela. Ono što je meni bitnije jest da smo postigli napredak, da smo doista postigli iskorak u našim namjerama da rješavamo pitanja koja su preostala iz prošlosti iz Domovinskog rata. Ali i da se usredotočimo i na našu sadašnjost i budućnost naših odnosa, da radimo na boljitku naših odnosa”, kazala je Grabar Kitarović.

“Bitno mi je ono što će Vučić učiniti za Hrvate u Srbiji”

Na pitanje je li u razgovoru s njim “osjetila onog Vučića iz devedesetih” hrvatska predsjednica odgovorila je niječno.

“Vučić s kojim sam ja razgovarala je europski Vučić. Apsolutno i definitivno. Razgovarali smo kako pomoći našim narodima i našim državama. Isprike ponekad mogu biti samo riječi. Mi smo imali i isprike u prošlosti, čime su one rezultirale? Bitna su djela i ono što će se učiniti. Bitno mi je ono što će Vučić učiniti za Hrvate u Srbiji, prava koje oni traže već desetljećima. Veselim se trenutku kad ćemo moći potvrditi da su njihovi politički i drugi zahtjevi ispunjeni.

Kao konkretan rezultat Vučićevog posjeta Hrvatskoj, Grabar Kitarović navela je hrpu dokumenata iz Dvora na Uni koju je donio sa sobom.

“Konkretni rezultati, kao što smo čuli i danas poslije podne, jest i obećanje predsjednika Vučića da će se u Srbiji unaprijediti prava Hrvata, da dobiju ne samo onu političku zastupljenost koju traže, od lokalnih preko pokrajinske do državne razine, već i da će se riješiti mnoga druga konkretna pitanja koja muče Hrvate u Srbiji”, kazala je te dodala da se i pitanja koja tište srpsku manjinu u Hrvatskoj moraju rješavati u okviru hrvatskih državnih institucija.

Spremna primiti predstavnike srpskih udruga nestalih

Na pitanje novinarke je li ipak očekivala da će Vučić donijeti sa sobom više od dokumentacije iz Dvora na Uni te dokumenata o troje u ratu nestalih Hrvata, Grabar Kitarović kazala je kako je uoči posjeta rekla da će biti zadovoljna ako bude rasvijetljena sudbina i jednog jedinog nestalog hrvatskog branitelja ili civila.

“Naravno, tražimo 1945 ljudi. To je složen posao u koji moramo uložiti napore i s jedne i s druge strane. Svjesni smo administrativnih zapreka koje postoje. Svjesni smo činjenica da je prošlo toliko godina nakon rata. Svjesni smo toga što je učinjeno u materijalnom pogledu. Ali ono što me ohrabruje jest doista naša ljudska namjera da pomognemo tim obiteljima da zatvore taj dio svoje povijesti. Ohrabruje me činjenica da je predsjednik Vučić ne samo pristao da u naša službena državna izaslanstva ovoga puta uključimo i predstavnike udruga nestalih i predstavnike manjina s jedne i druge strane, već je pristao i upravo dogovaramo vrijeme njegovog osobnog susreta u Beogradu s predstavnicima udruga nestalih iz Republike Hrvatske. A naravno, ja sam isto sa svoje strane spremna primiti predstavnike njihovih udruga”, poručila je.

“Naravno da premijer Plenković i ja razgovaramo”

Odbacila je tvrdnju da je okupljene na jučerašnjem prosvjedu protiv Vučićevog dolaska u Hrvatsku nazvala “marginalcima”.

“To su bile zlonamjerne insinuacije izvučene iz konteksta. Nikoga u Hrvatskoj ne bih nazvala marginalcima jer svako je mišljenje bitno. Rekla sam da su demonstracije normalna stvar u svakoj demokratskoj državi i da bih voljela da one budu uljudne i da u njima ne bude govora mržnje i vrijeđanja. Pojedinci s ruba političkog spektra su oni pojedinci koji se nažalost na uštrb hrvatskog i srpskog naroda trude zaustaviti pomak između naših država. To sam naglasila jer se u tom kontekstu spominjala desnica. Nisam se konkretno održavala na ljude koji su protestirali, pogotovo one koji su protestirali na kulturni način. Međutim, u posljednjih nekoliko dana čuli smo puno mišljenja koja su bila uvredljiva na svaki način pa čak i prema našim narodima. Kad mislim na rubove političkog spektra mislim na one ekstreme koji idu na jednu ili drugu stranu, pritom ne izjednačavajući ni ljevicu ni desnicu s nekim pojedinačnim mišljenjima”, kazala je i dodala da o braniteljima i udovicama poginulih branitelja ima najbolje moguće mišljenje te da ne strahuje za gubitak podrške birača s desnice.

Upitana o navodnom neslaganju, pa čak i time da ne razgovara s premijerom Andrejom Plenkovićem i njegovom Vladom, Grabar Kitarović je odgovorila: “Naravno da razgovaramo”.

