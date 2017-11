HRVATSKA POLICIJA MIJENJA NAČIN NA KOJI ISPITUJE OSUMNJIČENIKE, INSPEKTORI TVRDE: ‘Sigurno će biti problema’

Za tri dana, od ovog petka 1.12. hrvatska policija potpuno mijenja način na koji ispituje osumnjičene osobe, te kako razgovara sa žrtvama kaznenih djela.

Naime, na snagu stupaju izmjene Zakona o kaznenom postupku u koji su implementirane europske uredbe, koje osim prava na odvjetnika osumnjičenim osobama propisuju i postupanje policije prema žrtvama, te zamrzavanje i oduzimanje nezakonite imovine diljem EU.

Kada građanin postaje osumnjičenik?

Ključna promjena bit će policijsko ispitivanje, jer će policajci, čim odluče građaninu s kojim razgovaraju dati status osumnjičenika, morati mu obznaniti i da ima pravo na odvjetnika. Sve ono što uz odvjetnika izjavi bit će pravovaljani dokaz jer će se iskaz snimati. Do sada su inspektori mogli obavljati tzv. obavijesne razgovore s osumnjičenim osoba bez nezočnosti njihovih odvjetnika i bez da to snimaju.

Prema riječima ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića ovim zakonskim izmjenama policija ponovno postaje glavno istraživačko tijelo u državi, ali se postavljaju i novi standardi pravnog uređenja, te etičnosti postupanja.



Sindikat kriminalista zabrinut

I dok u Državnom odvjetništvu (DORH) trljaju ruke jer više neće morati provoditi to prvo ispitivanje osumnjičenika, u policijskim redovima izmjena zakona izazvala je zabrinutost. Sindikat kriminalističke policije (SKP) čak je zatražio odgodu primjene ovih zakonskih izmjena, tvrdeći kako policija za njih nije kapacitirana, ni dovoljno opremljena. Nema ni dovoljno novih obrazaca za ispitivanje, ni dovoljno daktilografa.

No, do odgode neće doći bez obzira što iz SKP-a upozoravaju kako će položaj policije od 1. prosinca biti iznimno osjetljiv zbog nemogućnosti obavljanja obavijesnog razgovora s osumnjičenikom, odnosno u velikom broju situacija teško će se moći objektivno procijeniti trebaju li policijski službenici prema određenoj osobi postupati kao prema građaninu ili kao prema osumnjičeniku.

Je li ugrožena sigurnost građana?

“U kontekstu aktualnog trenutka u kojem je suvremeno hrvatsko društvo suočeno s brojnim novim prijetnjama, ovakve izmjene i dopune ZKP-a kojima se ograničava i otežava policijski posao, mogu se samo negativno reflektirati na sigurnost naših građana. Protivimo se da se sporne situacije rješavaju u hodu”, upozorili su iz Sindikata, no ministar i njegovi najbliži suradnici – ravnatelj policije Nikola Milina, zamjenik ravnatelja Željko Prša i načelnik Uprave kriminalističke policije Ante Gudelj uvjereni su da problema neće biti.

Ministar doduše priznaje da će se evenutalne nejasnoće rješavati u hodu, ali ni on ni njegovi suradnici ne vjeruju da će ova zakonska izmjena dovesti do pada razrješenosti kaznenih djela, niti prekomjernog i nepotrebnog uhićivanja ljudi.

Ispitivanja samo utreniranim policajcima

“Imamo trenutno 187 kompleta za snimanje, a ako bude trebalo nabavit ćemo ih još. Proveli smo tijekom rujna i listopada edukacije policijskih službenika, te educirali u Ravnateljstvu policije još 900 istražitelja”, rekao je ministar Božinović, a zamjenik ravnatelja Prša je dodao: “Nećemo ispitivanje povjeriti onima koji nisu utrenirani”.

Prša je podsjetio kako je policija i do sada ispitivala osumnjičenike po nalogu Državnog odvjetništva, a sada će to činiti kada sama donese procjenu. Za to, tvrdi, ima i dovoljno iskustva i znanja.

Odnos policije i DORH-a

Na pitanje jesu li ove izmjene zakona donekle posljedica i lošeg odnosa DORH-a i policije i nesuglasica oko vođenja postupaka budući da je DORH posljednjih šest godina bio taj koji je u velikoj mjeri koordinirao rad policije, ministar i njegovi suradnici odgovaraju kako nikakvih loših odnosa između DORH-a i policije nema.

“Sastali smo se s glavnim državnim odvjetnikom i dogovorili suradnju. Razmimoilaženja mišljenja ima, no i DORH i policija su na istoj strani palice”, rekao je Prša, a ravnatelj Milina je dodao kako je svaka policijska uprava dobila policijske službenike posebno zadužene za kontakte s nadležnim državnim odvjetništvo.