SNIJEG PADA DILJEM HRVATSKE: Zabijelio se i Zagreb, u Karlovcu jutros izmjereno 15 centimetara. Idućih dana temperature idu u debeli minus!

Veći dio Hrvatske jutros se probudio sa snježnim pokrivačem, uglavnom od centimetar-dva, pa sve do 15 centimetara u Karlovcu, 18 u Delnicama te 20 u Slunju koji je tamo već otprije.

Obistinile su se prognoze o snježnim oborinama. Jutro je, prema izvješću Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) oblačno, mjestimice uz snijeg, a na Jadranu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom.

Snijega ima od 2 do 20 centimetara

Tijekom dana očekuje se postupni prestanak oborina i razvedravanje sa sjeverozapada, s tim da će se na jugu zemlje do kraja dana zadržati oblačno s kišom, a u unutrašnjosti Dalmacije i snijegom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni, koji će poslijepodne okrenuti na jugozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, a na krajnjem jugu jugo.

Današnja najviša temperatura zraka bit će od -1 do 4 na kopnu te od 8 do 13 stupnjeva Celzijevih na Jadranu. Prema prognozi koju donosi Istramet, nakon noći s kišnim i snježnim oborinama te jutarnjeg razvedravanja, dan će biti pretežno sunčan, a zapuhat će umjerena i jaka bura, na poznatim lokalitetima prolazno s olujnim i orkanskim udarima udarima. Bura će poslijepodne postupno oslabiti. Jutarnje temperature zraka od 1 do 7 stupnjeva Celzijevih, dok će dnevne vrijednosti biti između 7 i 11 stupnjeva Celzijevih.

Jutrošnje visine snijega u 7 sati mogu se vidjeti u tablici DHMZ-a.

Kolnici mokri i skliski, moguća i poledica

Hrvatski autoklub (HAK) izvještava da je snijeg pada u Gorskom kotaru, Lici, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji te da je mjestimice gust. Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci te obratno trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca. Kolnici su mokri i skliski od kiše u Hrvatskom primorju i Dalmaciji, vlažni u većem dijelu ostatka zemlje. Moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

Zbog snijega i vjetra, samo za osobna vozila otvorene su dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Maslenica; dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine vozila, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je starom cestom kroz Gorski kotar-DC3; dionica Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8).

Zimski su uvjeti na većini cesta u Gorskom kotaru, Lici i Karlovačkoj županiji, uključujući dionice autocesta: A1 Bosiljevo-Maslenica, A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Bosiljeva, kao i staru cestu kroz Gorski kotar DC3 na dionici Kikovica-Zdihovo te DC1 Čeglje-Karlovac-Gračac-Knin. Na većini državnih cesta Karlovačke županije promet je zabranjen za teretna motorna vozila iznad 3,5 tona. Na autocesti A7 između čvorova Draga i Šmrika zabrana je prometa za: autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Karlobaga dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Idućih dana čekaju nas ledena jutra

Što se tiče vremenskih prilika u narednim danima, bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, u unutrašnjosti ponegdje s maglom u noći i ujutro. Prema prognozi DHMZ-a, u srijedu od sredine dana te u prvome dijelu četvrtka uz ponegdje povećanu naoblaku moguća je mjestimična kiša, a u unutrašnjosti i malo snijega. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni na kopnu, od četvrtka sjeverni i sjeveroistočni, ponegdje i jak. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadnjak, potom od četvrtka bura koja će biti jaka i olujna.

Sutra ujutro će biti hladnije, a danju se očekuje porast temperature. Od četvrtka će biti zamjetno hladnije, osobito u jutarnjim satima.

Sutra ujutro najniža jutarnja temperatura bit će između -10 i -5 stupnjeva Celzijevih na kopnu te od -1 do 5 na Jadranu. Najviša dnevna između 0 i 5, na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva Celzijevih.